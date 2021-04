Furiosa est le plus grand tournage de l’histoire de l’Australie, Fury Road Prequel commence le tournage en 2022

Thor: l’amour et le tonnerre La star Chris Hemsworth s’est tournée vers les médias sociaux pour célébrer les développements majeurs en matière de Mad Max: Furiosa au grand écran. Il a été révélé que le projet sera le plus grand tournage de film de l’histoire de l’Australie, avec Furiosa devrait recevoir d’énormes incitations financières de la part des gouvernements fédéral et des États lorsqu’il commencera le tournage en 2022, avec une pré-production bientôt en cours.

« Grande conférence de presse sur le Mad Max Furiosa. Un grand merci à George Miller et Doug Mitchell pour cette opportunité et au gouvernement fédéral et étatique pour tout leur soutien et avoir rendu possible le tournage ici en NSW Australie. J’ai hâte de commencer. verse mon cœur, mon âme, ma sueur de sang et mes larmes dans celui-ci !! «

Le réalisateur de retour George Miller se préparerait à commencer le tournage en Nouvelle-Galles du Sud en 2022 et a félicité les gouvernements respectifs pour leur soutien. « Le soutien des gouvernements fédéral et de la Nouvelle-Galles du Sud a été essentiel. Ils ont permis au film d’être éclairé en vert, tourné en Australie et que la production soit basée dans notre État d’origine », a déclaré Miller dans un communiqué.

« C’est une excellente nouvelle pour la Nouvelle-Galles du Sud », a déclaré la première ministre de l’État, Gladys Berejiklian, dans le même communiqué. « On s’attend à ce qu’il devienne le plus grand film jamais réalisé en Australie. » Berejiklian a poursuivi, soulignant les opportunités qui résulteront de l’investissement, « C’est une excellente nouvelle pour NSW – Furiosa devrait soutenir plus de 850 emplois locaux et rapporter environ 350 millions de dollars australiens (285 millions de dollars) à l’économie de la Nouvelle-Galles du Sud. »

Le ministre fédéral des Communications, Paul Fletcher, a déclaré: « Le gouvernement Morrison se concentre clairement sur le soutien au secteur australien des écrans pour saisir cette opportunité. »

Furiosa aura lieu bien avant les événements de Fury Road, suivant le guerrier rebelle titulaire, et explorant l’origine du personnage bien avant qu’elle ne devienne l’exploitante inspirante d’Immortan Joe’s War Rig et s’associe à Mad Max Rockatansky de Tom Hardy. George Miller revient pour co-écrire, diriger et produire le projet aux côtés de son partenaire de production de longue date, nominé aux Oscars, Doug Mitchell.

Le gambit de la reine La star Anya Taylor-Joy a été choisie pour jouer le rôle de la version plus jeune de Furiosa, succédant à Mad Max: Fury Road star Charlize Theron. « La première chose qui m’est venue à l’esprit lorsque j’ai découvert que j’allais le faire a été: » Je suis tellement excité de travailler si dur « », a déclaré Taylor-Joy à propos de son rôle l’an dernier. « Le niveau d’engagement qui a été démontré avant moi, je m’efforce de correspondre à cela, et cela me rend vraiment excité. »

Détails de la Chris Hemsworth le rôle n’a pas encore été révélé, mais une récente fuite de description de casting affirme que l’acteur jouera le rôle d’un personnage nommé Dementus, qui est décrit comme un homme dans la trentaine à la quarantaine, est « d’une beauté à couper le souffle » et possède « un visage d’ange, marqué par un front profond blessé cousu avec des agrafes chromées brillantes. » Gardiens La star Yahya Abdul-Mateen II jouera également dans le prequel post-apocalyptique.

Plusieurs détails concernant l’approche de Miller envers le film ont également été révélés, y compris l’idée qu’il s’étendra sur plusieurs années. « Alors que Fury Road s’est déroulé essentiellement sur trois jours et deux nuits, cela se produit sur de nombreuses années », a révélé Miller. « Vous essayez de faire des films qui sont » particulièrement familiers … « Ce sera familier à ceux qui connaissent Mad Max, et en particulier Fury Road, mais aussi ce sera unique. » Furiosa devrait sortir le 23 juin 2023. Cela nous vient de l’Instagram de Chris Hemsworth.

Sujets: Furiosa, Mad Max