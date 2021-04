Furiosa: Anya Taylor-Joy et Chris Hemsworth ont hâte de faire le Mad Max Prequel

La Nouvelle-Galles du Sud se prépare pour le plus grand tournage jamais réalisé en Australie, alors que le réalisateur George Miller a officiellement annoncé une date de début de production en 2022 pour le Mad Max: Fury Road prequel Furiosa. L’histoire est une saga chronologique qui raconte les premiers jours du personnage emblématique de Charlize Theron, Mad Max, avec Anya Taylor-Joy jouant Furiosa dans ses jeunes années. Anya Taylor Joy et Chris Hemsworth, qui sera sa co-vedette dans l’épopée d’action, ont hâte de commencer la production, l’équipe se préparant déjà pour le tournage de l’année prochaine.

Ce sera l’un des plus grands rôles de la carrière d’Anya Taylor Joy. Selon la rumeur, l’actrice prendrait le relais de Charlize Theron. Il est maintenant officiellement confirmé qu’elle jouera Furiosa. S’adressant au podcast Happy Sad Confused de MTV en octobre, le Gambit de la reine évasion préférée et Nouveaux mutants headliner avait ceci à dire sur la poursuite de la Mad Max saga sur grand écran.

« J’ai été étonné par cet esprit incroyable de George Miller. C’est difficile à mettre en mots. Je me sens tellement humble et reconnaissant. Je pense que la première chose que j’ai pensé était » Je suis tellement excité de travailler si dur. » Le niveau d’engagement qui a été démontré par ceux qui sont venus avant moi, je m’efforce de le faire correspondre. Cela me rend vraiment excité. J’ai tellement de respect pour les créateurs de ce monde fou et de cette collection de personnages. Je suis ravi de travailler vraiment dur. »

Le réalisateur George Miller a déjà planifié Furiosa Mad Max: Fury Road a même frappé les théâtres. L’histoire suivra Furiosa à l’adolescence dans la vingtaine. Et il est possible que l’origine de son bras métallique soit révélée. L’histoire ne se déroule pas sur quelques jours, car Route de la fureur fait, mais ce sera plutôt une épopée qui traverse de nombreuses années dans la chronologie de Mad Max. Chris Hemsworth ne remplace pas Tom Hardy en tant que Mad Max. On s’attend à ce qu’il joue un personnage original qui n’a pas encore été présenté dans les quatre derniers films. Anya Taylor-Joy a continué à dire ceci à propos de la Route de la fureur prequel.

«Je suis tombé amoureux de Furiosa à cause de la façon dont Charlize l’a présentée. Elle a fait un travail incroyable. C’était tellement beau. Je ne peux même pas penser à essayer de mettre sa place à sa place. Ça doit être quelque chose de différent parce que c’est juste ne peut pas être fait. «

Anya Taylor-Joy a une certaine histoire avec la recréation d’un personnage classique sur grand écran en jouant le rôle principal d’Illyana Rasputin dans Les nouveaux mutants. Elle a également tracé son propre chemin avec des personnages originaux en commençant par Thomasin dans le thriller d’horreur de 2015. Le VVitch. Elle a décrit Casey Cooke dans les deux films de M. Night Shyamalan Diviser et Verre, et elle sera ensuite vue dans le thriller terminé d’Edgar Wright Dernière nuit à Soho. Mais c’était le Gambit de la reine cela a fait d’elle un nom familier avec le personnage Beth Harmon. Le rôle lui a valu un Golden Globe, un prix Critics Choice et un prix SAG. Mais affronter Furiosa est quelque chose de complètement nouveau et différent pour l’actrice. Elle continue à dire ceci au sujet de gagner le rôle convoité.

« J’ai déjà commencé à rêver de [Furiosa] et elle arrive très fort. Je suis tellement déterminé à travailler aussi dur que possible. J’ai toujours dit que je voulais un rôle auquel je devrais tout donner, ce ne serait pas seulement mon esprit mais mon corps, ce que je fais de moi-même quand je ne suis pas sur le plateau. Je suis tellement excité pour cela et pour me pousser au-delà des limites de ce que mon cerveau pensait possible. «

Le personnage de Chris Hemsworth n’a pas été révélé pour le moment. Mais il semble tout aussi excité pour Mad Max: Furiosa comme sa jeune co-star. le Thor L’acteur a célébré la grande nouvelle du lancement de la production sur les médias sociaux et a exprimé son empressement à commencer le tournage. Il dit cela à propos du tournage imminent, pour lequel il a un an pour se préparer, le film devant sortir en salles en 2023.

« Grande conférence de presse sur le Mad Max Furiosa. Un grand merci à George Miller et Doug Mitchell pour cette opportunité et au gouvernement fédéral et étatique pour tout leur soutien et avoir rendu possible le tournage ici en NSW Australie. J’ai hâte de commencer. verse mon cœur, mon âme, ma sueur de sang et mes larmes dans celui-ci !! «

Cette nouvelle provient du podcast Happy Sad Confused de MTV.

Sujets: Furiosa, Mad Max