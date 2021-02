Furet à pattes noires en voie de disparition cloné pour la première fois

Les chercheurs ont réussi à cloner une espèce de furet hautement menacée en utilisant des cellules congelées il y a plus de trois décennies, selon des informations.

L’adorable clone, nommé Elizabeth Ann, est une espèce de furet à pattes noires, l’un des mammifères les plus menacés d’Amérique du Nord, selon le Fonds mondial pour la nature . Née le 10 décembre 2020, Elizabeth Ann a été créée à l’aide de cellules de «Willa», un furet sauvage à pattes noires qui est mort et a fait cryoconserver ses cellules en 1988, selon un déclaration du US Fish and Wildlife Service (USFWS), qui était impliqué dans le clonage.

Cet exploit marque la première fois qu’une espèce en voie de disparition aux États-Unis est clonée, selon le communiqué. Les chercheurs espèrent qu’Elizabeth Ann contribuera à apporter une diversité génétique à la population de furets à pattes noires, qui aujourd’hui descend de seulement sept furets individuels, faisant de tous les membres vivants de l’espèce essentiellement des demi-frères et sœurs, selon Le New York Times .

Elizabeth Ann à 50 jours. (Crédit d’image: USFWS National Black-footed Ferret Conservation Center)

« C’est un engagement à voir cette espèce survivre qui a conduit à la naissance réussie d’Elizabeth Ann », a déclaré Ryan Phelan, directeur exécutif de Revive & Restore, une organisation de conservation impliquée dans le clonage. « La voir maintenant en plein essor inaugure une nouvelle ère pour son espèce et pour les espèces dépendantes de la conservation partout. Elle est une victoire pour la biodiversité et pour le sauvetage génétique. »

On pensait autrefois que les furets à pattes noires étaient éteints, mais les scientifiques ont découvert une petite population en 1981, ce qui a permis aux défenseurs de l’environnement de lancer des programmes d’élevage en captivité pour l’espèce. Environ 250 à 350 furets vivent en captivité et 300 autres vivent dans des sites de réintroduction à l’état sauvage, selon Revive & Restore . Mais la diversité génétique limitée de l’espèce a mis au défi son rétablissement, rendant les créatures sujettes à des troubles de santé et à certaines infections, a rapporté le Times.

Puisque Willa n’était pas l’une des «sept fondatrices» de la population, ses gènes – qui sont maintenant possédés par Elizabeth Ann – pourraient apporter une variation si nécessaire à la génétique de la population.

Le projet de cloner un furet aux pieds noirs a commencé en 2013 et est le résultat d’un partenariat entre l’USFWS, Revive & Restore, la société ViaGen Pets & Equine, le zoo de San Diego Global et l’Association of Zoos and Aquariums.

Plusieurs autres animaux menacés ont été clonés dans d’autres parties du monde, y compris le gaur, ou bovins sauvages, en 2001, bucardo, ou chèvres sauvages, en 2009, et des coyotes sauvages en 2012, selon Américain scientifique .

