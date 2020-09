Funko sortira une douzaine de figurines Marvel’s Spider-Man: Miles Morales POP

Le merchandising des jeux vidéo et les autres secteurs du divertissement sont de plus en plus présents dans les magasins physiques au fil des ans, atteignant un point où de nombreux utilisateurs «inondent» leurs chambres de toutes sortes d’articles de leurs sagas préférées. . Le cas le plus connu est peut-être celui du Funko POP, Et il semble, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales vous aurez votre propre gamme de ces types de chiffres.

Utilisateur DisPops, connu pour ses fuites sur Disney, Marvel, Star Wars ou Funko, a partagé une liste de tout ce pour quoi cette dernière marque se prépare les premiers mois de l’année 2021. En plus de tout le matériel lié aux séries télévisées, films, musique ou bandes dessinées, les jeux vidéo sont représentés par le nouveau jeu de Homme araignée en train de préparer Jeux insomniaques. Comme on peut le voir dans la liste jusqu’à 11 Funko Pop différents seront publiés.

Pour le moment, seules les informations ont été divulguées, donc il faudra attendre que l’entreprise publie les premières images de ces poupées “grosses têtes”. En plus de ce personnage, d’autres licences de merveille recevront leur propre merchandising à l’occasion de la première de films ou de séries, comme c’est le cas de Les éternels, Wandavision ou Falcon et Winter Soldier.

Concernant le jeu vidéo, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales le lancement est prévu pour fin de cette année, coïncidant avec la sortie de Playstation 5. Ce titre sera l’un des nombreux qui profiteront des fonctionnalités du contrôle Dualsense de la console nouvelle génération de Sony, et plusieurs détails sont donnés dans cet article a propos.

