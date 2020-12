Funimation acquiert officiellement Crunchyroll (Oui, vraiment)

Une bombe aux proportions épiques a été abandonnée plus tôt dans la journée lorsque le service de streaming d’anime Funimation a annoncé l’acquisition de Crunchyroll, l’autre service de streaming d’anime le plus connu.

Il a été révélé plus tôt dans la journée que Funimation, avec sa société mère Sony Pictures, achetait Crunchyroll pour la somme époustouflante de 1,175 milliard de dollars. Cela signifie essentiellement que les deux plus grands services de streaming d’anime au monde seront désormais rejoints en tant que plus ou moins une entité (du moins c’est l’hypothèse actuelle).

L’actuel PDG de Funimation Global Group, Colin Decker, avait ceci à dire:

«L’union de Funimation et Crunchyroll est une victoire pour les fans d’anime du monde entier qui élèvera l’art et la culture de ce médium pour les décennies à venir. Combiner ces deux grandes entreprises sera une victoire pour les fans et nous permettra de rivaliser à une échelle véritablement mondiale. Je suis honoré d’accueillir la merveilleuse équipe de Crunchyroll dans une mission commune: aider tout le monde à appartenir au monde extraordinaire de l’anime.

Cette nouvelle a profondément ébranlé les fans d’anime, et pour de bonnes raisons. Funimation et Crunchyroll avaient chacun leur propre fanbase dévoué, qui aimait leurs services respectifs en raison de ce qu’ils fournissaient. Bien que similaires, les deux services n’étaient pas identiques et beaucoup sont sans aucun doute inquiets de savoir s’ils pourront ou non continuer à regarder leur série animée préférée de la manière qu’ils préfèrent.

Non seulement cela, mais comme un ami me l’a fait remarquer, cette fusion crée effectivement un monopole sur les services de streaming d’anime. Alors que d’autres services comme Netflix et Hulu diffusent également des dessins animés, ce n’est qu’une partie de ce qu’ils fournissent. Funimation et Crunchyroll étaient les deux seuls services majeurs (à ma connaissance) qui ne faisaient que des dessins animés, et maintenant il n’y en a qu’un.

À quoi ressemblera cette nouvelle entité Funimation-Crunchyroll? C’est difficile à dire, car les deux parties admettent qu’il y a des questions auxquelles on ne peut pas répondre pour le moment. Mais j’espère que nous obtiendrons plus de détails le plus tôt possible.

Que pensez-vous de l’acquisition de Crunchyroll par Funimation? Faites le nous savoir!