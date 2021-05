Funhouse Trailer transforme une émission de télé-réalité en ligne en un bain de sang

Magnolia Pictures et Magnet Releasing ont dévoilé une nouvelle bande-annonce pour Funhouse. Le prochain film d’horreur est le dernier long métrage de Jason William Lee (Le mal en nous). Cette fois-ci, Lee s’attaque à la culture des influenceurs et à la célébrité moderne. Sur la base de la bande-annonce, il semble qu’il n’a tiré aucun coup de poing et qu’il est sur le point de livrer un temps sanglant et rempli de meurtres au cinéma.

La bande-annonce commence en nous montrant un groupe de célébrités et d’influenceurs de la C-list qui participent à un concours de réalité en ligne. À première vue, il ressemble au fruit habituel à portée de main qui peut attirer facilement l’attention. Mais une voix off inquiétante et des images éblouissantes révèlent rapidement que quelque chose de plus sinistre est au cœur de cette compétition. Oui, ces célébrités se disputent un prix en espèces, mais elles se battent aussi vraiment pour rester en vie. Cela semble être stylistique mais horrible et brutal. Cela ne semble pas être pour les faibles de cœur.

Le film a été écrit et réalisé par Jason William Lee. Le casting comprend Valter Skarsgard (Seigneurs du chaos), Gigi Saul Guerrero (Dans le noir: choc culturel) et Khamisa Wilsher (Noël pour toujours). Lee dit qu’il voulait éviter de créer «un spectacle pornographique de torture insensé». Au lieu de cela, il espérait lui insuffler des personnages qui intéressent réellement le public. Voici ce qu’il avait à dire à ce sujet.

« Pour moi, l’un des aspects les plus fascinants de la création de Funhouse a été de créer un ensemble diversifié de 8 personnages principaux, de les lancer et de les faire vivre. Bien qu’ils soient tous des stéréotypes exagérés de cette nouvelle race de renommée issue de la télé-réalité et des réseaux sociaux. médias, ils ont chacun aussi chacun leur histoire personnelle qui en fait souvent l’antithèse de ce que la société les a étiqueté. Il est très facile de haïr les célébrités et encore plus facilement ceux qui ont cultivé leur renommée à travers la télé-réalité et les médias sociaux. Le défi était de rendre ces personnages sympathiques et capables de s’identifier, de sorte que le public se soucie réellement de savoir s’ils vivent ou meurent. J’espère que j’ai réussi à y parvenir. «

Dans Funhouse, un chanteur remplaçant et ex-mari de célébrité Kasper est invité à participer au Funhouse. Cette émission de télé-réalité en ligne de style «Big Brother» lui offre une chance de changer son image et sa réputation ternie. Kasper accepte à contrecœur l’offre et, avec sept autres célébrités de la liste C, il concourra pour le prix de 5 millions de dollars. Au début, tout cela semble juste comme son nom l’indique, plein de temps sauvages, d’amitiés naissantes, de relations amoureuses et de rivalités brassicoles. À la surprise de toutes les personnes impliquées, le plaisir se transforme rapidement en misère lorsque le premier défi laisse l’un des candidats brutalement assassiné.

Une affiche a également été publiée pour le film, avec le slogan «Brisez Internet, ou ça vous brise». Les fans d’horreur intéressés à découvrir celui-ci auront la possibilité de le faire plus tard ce mois-ci, soit dans le confort de leur maison, soit dans un cinéma. Funhouse arrive en salles et à la demande le 28 mai de Magnolia Pictures et Magnet Releasing. Assurez-vous de vérifier la nouvelle bande-annonce par vous-même.