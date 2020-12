Fun & Serious proposera une série de conférences sur le jeu vidéo indépendant

Du 10 au 12 décembre pour commémorer son dixième anniversaire

En un an d’annulations, sans E3 et tant de salons incontournables pour le secteur du jeu vidéo, le Festival du jeu amusant et sérieux a jugé « nécessaire et important » de tenir son rendez-vous chaque hiver et de confirmer la célébration de sa dixième édition pour les jours du 10 au 12 décembre. A cette occasion, le festival sera mis en ligne, et en plus d’avoir des conférences par des noms au sommet du secteur, tels que David Cage, Tim Willits ou Marc Merrill.

Cette édition de Fun & Serious proposera une programmation soignée dédiée au jeu vidéo indépendant, avec des représentants de différents projets, qui raconteront leur parcours de l’idée initiale à la réalisation d’un projet, donnant des conseils utiles aux professionnels et passionnés du secteur.

Les discussions seront gratuites et ouvertes par site Web du festival. Les ateliers sera accessible en acquérant le Pass FS Pro.

La source: Communiqué de presse de Ziran