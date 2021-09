Fun 3D Platformer Pumpkin Jack est un tour ou un traitement pour PS5 juste à temps pour Halloween

Plutôt bon jeu de plateforme 3D Pumpkin Jack sorti sur PlayStation 4 plus tôt cette année, et maintenant il passe à PlayStation 5 sous le nom de Pumpkin Jack: New-Gen Edition. La version de nouvelle génération arrivera juste à temps pour Halloween, le 27 octobre. Et, si vous possédez déjà le jeu sur PS4, vous pourrez passer à la version PS5 gratuitement, et vice versa.

Si vous êtes assis là à vous demander ce qu’est Pumpkin Jack, permettez-nous de vous donner un bref aperçu. Fondamentalement, c’est un retour aux jeux de plateforme d’aventure 3D plus traditionnels, combinant des sauts délicats avec des combats simples mais engageants. Il a été assez bien accueilli lors de sa première sortie, et il est rapidement devenu un peu un succès surprise auprès des fans de plates-formes.

« Sur PS5, Pumpkin Jack New-Gen Edition dispose d’un mode Performance qui cible une résolution jusqu’à 4K à 60 ips. Un mode qualité est également disponible qui cible une résolution jusqu’à 4K à 30 ips, ajoutant des effets et des ombres de meilleure qualité avec le Ray-Tracing », lit-on le communiqué de presse.

Avez-vous joué à Pumpkin Jack ? Ne perdez pas la tête dans la section commentaires ci-dessous.