Fumination déplacera tout son catalogue d’anime vers Crunchyroll

Deux plateformes de streaming qui se concentrent exclusivement sur le contenu anime sont sur le point d’unir leurs forces. le service de streaming Funimationa annoncé qu’il déplacerait entièrement tout son contenu vers la plateforme Crunchyrollqui est considéré comme un chef de file des productions d’animation japonaises.

Bien qu’une date acceptée n’ait pas encore été donnée pour le moment où cette migration d’anime aura lieu, Crunchyroll donne de nouveaux abonnés 60 jours d’accès gratuit à votre service premiumen tant qu’initiative pour les abonnés Funimation de rejoindre leur plateforme.

Il n’a pas non plus été précisé quels changements Crunchyroll mettra en œuvre une fois que tous les nouveaux contenus arriveront sur sa plateforme, mais cela rassemblera plus de 1000 nouveaux animés au catalogue sans fin que la plateforme possède actuellement.

Cela profite aux amateurs d’anime qui n’auront pas à s’abonner aux deux plateformes, et n’auront qu’à disposer de la plateforme Crunchyroll pour profiter de ce que Funimation proposait déjà.

Dans un monde où les plateformes numériques sont à l’ordre du jour, avec des services de streaming tels que Netflix, HBO Max, Prime Vidéo ou Disney+avoir accès à toutes les séries préférées, les séries populaires et encore plus de séries inconnues sur une seule plateforme, nous évitera d’avoir à maintenir d’autres services qui transmettent ces mêmes programmes.

Le seul inconvénient est que les fans n’auront pas accès à l’anime original créé pour des services de streaming spécifiques comme Netflix, ainsi qu’à l’augmentation du prix du service premium de Crunchyroll à 9,99 €.

Pourtant, l’un des principaux avantages de Crunchyroll que le plan premium de Funimation n’a pas actuellement est le accès à une grande bibliothèque de mangas. Étant donné que les mangas et les romans légers sont souvent le matériel source des séries animées populaires, l’accès immédiat au matériel source permettra aux téléspectateurs d’économiser de l’argent lors de l’achat du manga individuel ou d’un abonnement à la bande dessinée numérique.

Le service premium de Crunchyroll permettra également aux utilisateurs d’accéder à plus de doublages et de sous-titres que Funimation n’offre à l’origine, il s’agira donc d’un nouvel ajout pour tous ces nouveaux utilisateurs.