Fullmetal Alchemist révèle une nouvelle bande-annonce pour ses deux films d’action en direct

Les nouveaux films d’animation en direct »alchimiste full metal » Ils viennent de publier une vidéo où l’on peut voir plus en détail les images des coulisses du film. Les productions qui portent le nom de » The Avenger Scar » et » The last transmutation », ont été présentées en mars, et fonctionneront comme une conclusion finale pour l’histoire qui a commencé avec l’action en direct de 2017 de » Fullmetal Alchemist ».

Le nouvel aperçu nous montre plus en détail le personnage Scar, qui sera important dans l’intrigue principale du film, car il tentera de chasser et de se battre avec les deux frères Elric. Scar sera joué par l’acteur américain d’origine japonaise Mackenyuqui est le fils de l’acteur et légendaire artiste martial Sonny Chiba.

Les fans d’anime pourront voir plus de la carrière de l’acteur, car Mackenyu participera à la série d’action en direct de »une pièce », où il incarnera le chasseur de trésors Roronoa Zoro. Il participera également au prochain film »Saint Seiya », qui est actuellement en production.

A Mackenyu ils rejoindront Ryōsuke Yamada Oui Doyen Fujioka, qui reprendront leurs rôles respectifs d’Edward et d’Alphonse Elric. Yamada a déjà joué dans l’adaptation en direct de » Assassination Classroom », tandis que les fans d’anime peuvent reconnaître la voix de Fujioka dans » Yuri !! On Ice », où elle a chanté la chanson thème de l’anime »History Maker ». Fumihiko Sori, qui a réalisé le film original, reviendra également pour réaliser les deux suites.

»Fullmetal Alchemist: The Avenger Scar » sortira au Japon le 20 mai, tandis que »The Last Transmutation » sortira dans la région le 24 juin. Le premier film de la trilogie d’action en direct est sorti en 2017 et a été distribué à l’international en exclusivité. pour Netflix, où il est toujours disponible en streaming. Les deux séries animées sont désormais disponibles en streaming sur Hulu Oui Crunchyroll.

»Fullmetal Alchemist » a été créé par Hiromi Arakawa en 2001 et est devenu l’une des séries de mangas les plus populaires de cette époque. La série a été adaptée en anime en 2003, qui a été produit après la fin du manga, et a été un énorme succès commercial au moment de sa sortie.