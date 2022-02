Fullmetal Alchemist jette un œil à son nouveau film d’action en direct

Une nouvelle production de la célèbre série anime et manga » Fullmetal Alchemist » est sur le point de voir la lumière. Square Enix a ouvert une nouvelle page Web où vous pouvez voir un compteur et une image qui semble être l’un des personnages antagonistes de l’anime nommé Scar. La fin du compteur est censée se terminer le 2 mars, nous pourrions donc nous attendre à de nouvelles nouvelles sur le projet le même jour. De plus, l’image de la page a été vue sur différentes affiches des cinémas du Japon.

Selon Square Enix, ce projet fait partie de la célébration du 20e anniversaire de » Fullmetal Alchemist »qui s’est tenu en juillet 2021 dernier. Bien que l’on ne sache pas encore vraiment ce que l’entreprise a en main, on sait qu’elle travaille depuis longtemps sur une adaptation en direct de l’anime, étant une suite de celle qui créé en 2017. Le film a été réalisé par Fumihiko Soriet est sorti internationalement en 2018 en exclusivité pour Netflix.

Le nouveau projet sera le dernier d’une série de nouveautés liées au grand anniversaire de » Fullmetal Alchemist ». Square Enix a précédemment annoncé un nouveau jeu mobile pour les appareils iOS et Android qui sera lancé cet été. Le créateur original du manga, Hiromu Arakawaa marqué le premier anniversaire de son plus grand succès en dévoilant son dernier manga, « Yomi No Tsugaï »dont la sérialisation a commencé dans le magazine Shonen Gangan de Square Enix en décembre dernier.

Fullmetal Alchemist était l’une des séries de mangas les plus populaires et acclamées par la critique du début des années 2000. L’histoire est centrée sur deux frères, Edward et Alphonse Elric, qui possèdent une aptitude inhabituelle pour l’alchimie, l’art de transformer un objet en un autre. Après qu’une tentative d’utiliser leurs capacités pour ressusciter leur mère bien-aimée tourne terriblement mal, les deux frères décident de devenir alchimistes.

La série a reçu deux adaptations animées distinctes. Une série originale qui a été créée en 2003, même si elle a été un grand succès commercial, la fin de la série était complètement originale et loin de ce que l’on voyait dans le manga. Un deuxième anime, intitulé »Fraternité Fullmetal Alchemist »a été produit en 2009. La deuxième série était une interprétation beaucoup plus fidèle du manga et a reçu un accueil critique plus positif.