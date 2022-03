Fullmetal Alchemist aura deux nouveaux films d’action en direct

La franchise manga et anime » Fullmetal Alchemist » Il vient de dévoiler la première bande-annonce de ses deux nouveaux films live-action. Publié par Warner Bros Japonles titres de ces deux films ont été présentés, le premier intitulé » La vengeance de Scar » et l’autre »La Dernière Transmutation ». La bande-annonce nous montre les deux frères Elric combattant le tueur en série alchimiste Scar.

Il a également été révélé à quoi ressembleront différents personnages de la saga dans cette version réelle, notamment le Fuhrer King Bradley, Ling Yao, Lan Fan, Olivier Mira Armstrong et le père disparu des frères, Van Hoenheim.

Le premier des titres sortira au Japon le 20 maitandis que le second aura sa première le 24 juin. Il n’a pas encore été annoncé si ces deux films auront une première internationale pour les autres pays.

Les deux films serviront de suite à la première action en direct de » Full Metal Alchemist » sorti en 2017, réalisé par Fumihiko Sori et sorti à l’international en 2018 sur la plateforme Netflix. Encore une fois, les acteurs Ryōsuke Yamada et Doyen Fujioka, joueront respectivement les rôles d’Edward et d’Alphonse Elric. acteur américano-japonais Mackenyujouera Scar, le méchant de ces deux nouveaux films.

Un premier aperçu des films a été présenté par Square Enix, lançant un site Web avec une image de Scar. Selon ce site, les nouveaux films sont créés pour commémorer le 20e anniversaire de la publication du manga original, bien que cet anniversaire particulier ait eu lieu en 2021.

»Fullmetal Alchemist » a été créé par Hiromi Arakwa en 2001, et était l’un des mangas les plus populaires de son époque, recevant deux adaptations d’anime. Le premier est sorti en 2003 et a eu un grand impact commercial, mais a été critiqué par les fans de mangas pour ne pas avoir suivi l’intrigue montrée dans les volumes. Puis en 2009, » Fullmetal Alchemist Brotherhood » a été créé, une deuxième série qui était une interprétation beaucoup plus fidèle du manga et est maintenant largement considérée comme la meilleure des deux adaptations.