Fuller House fera ses débuts sur la télévision par câble ce mois-ci sur GAC Family

Maison plus complète passe à la télévision par câble pour la toute première fois. Développée pour la première fois en streaming en tant qu’original Netflix, la série commencera à diffuser les 75 épisodes sur GAC Family à partir du 28 février, comme l’a rapporté People. C’est la première fois que le Full house spinoff est disponible sur la télévision par câble et rejoindra les épisodes classiques de Full houseracontant l’histoire complète des familles Tanner et Fuller. Maison plus complète a terminé sa diffusion sur Netflix en 2020 après cinq saisons.

La série est la suite de Full house mais placez des années dans le futur. Cela reprend avec DJ Tanner-Fuller (Candace Cameron Bure) veuve avec trois enfants à élever, tout comme son père Danny Tanner (Bob Saget) l’avait été dans la série originale. Elle décide d’emménager dans l’ancienne maison familiale de San Francisco pour élever ses enfants avec l’aide de sa sœur Stephanie (Jodie Sweetin) et de son amie Kimmy Gibbler (Andrea Barber).

Plusieurs membres de la distribution originale ont été présentés dans Full house, tels que John Stamos, Dave Coulier, Scott Weinger, Lori Loughlin et d’autres. Le casting a également présenté de nouveaux acteurs pour jouer les personnages enfants avec Maison plus complète avec également Michael Campion, Elias Harger, Soni Nicole Bringas, et Dashiell et Fox Messitt. Juan Pablo Di Pace a également joué le rôle du père de Ramona, Fernando. Il ne manquait plus que Michelle Tanner car les jumelles Olsen ont refusé de participer à la série, ayant depuis pris leur retraite d’acteur.

Nouvelles de Maison plus complète se diriger vers le câble survient plus d’un mois après le décès de la star de la franchise Bob Saget. L’humoriste est décédé en janvier à l’âge de 65 ans des suites d’un traumatisme crânien. Bien que son matériel de stand-up soit très différent du Full house humour qu’il exposerait en tant que Danny Tanner, Saget a toujours été très fier de son implication dans la série et est resté proche de toutes ses co-stars jusqu’à sa mort.

Nous n’avons peut-être pas vu le dernier des tanneurs





Il est possible qu’une autre série télévisée soit réalisée un jour pour continuer la saga Tanner. L’année dernière, à la suite de la conclusion de Maison plus complèteJodie Sweetin a évoqué la possibilité lors d’une interview pour L’émission du matin en Australie. Elle a suggéré que dans 10 ou 20 ans, le casting pourrait se remettre ensemble pour Maison la plus complète, cette fois en suivant les dames de la famille dans leurs années de maturité. Autrement dit, ce serait comme Full house se rencontre Les filles d’or.

« Je ne sais pas, je suppose qu’il ne faut jamais dire jamais », a déclaré Sweetin à propos d’une troisième série. « Si vous m’aviez demandé il y a vingt ans si je reviendrais un jour pour jouer Stephanie Tanner en tant qu’adulte, j’aurais été comme, je ne pense pas que cela se produira. Qui sait, dans 10, 15 autres, 20 ans que nous faisons Maison la plus complète et je peux enfin dépeindre mon aspirant Bea Arthur comme l’un des Les filles d’or. »

Reste à savoir si cela finira par se produire. Pour l’instant, les fans peuvent attraper Maison plus complète sur GAC Family à partir du 28 février.





