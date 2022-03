Full House Cast ferait une troisième série, dit Bob Saget « le voudrait »

Bien qu’une nouvelle série se déroule dans le monde de Full house et Maison plus complète ne sera pas le même sans la présence de Danny Tanner, les membres de la distribution de la franchise sont prêts à revisiter ce monde avec un troisième spectacle un jour. En janvier, Bob Saget est décédé subitement à l’âge de 65 ans. Full house Le casting a toujours été très proche au fil des ans, la perte les a tous très durement touchés, leur donnant l’impression d’avoir perdu un membre de leur famille.

En 2020, Maison plus complète a pris fin avec sa cinquième et dernière saison sur Netflix. Il n’y a aucun plan actuel pour maintenir la franchise avec un autre spin-off, mais cela ne signifie pas que cela ne peut pas se produire à l’avenir. Parlant de la possibilité d’un nouveau spectacle avec People, la star de la franchise Dave Coulier (Joey Gladstone) a d’abord plaisanté en disant qu’ils pourraient faire une troisième série intitulée Maison la plus complètemais le comédien a ensuite noté que le casting reviendrait certainement pour un autre spectacle si on lui en donnait l’occasion.

« Comme, d’accord, nous ferons Maison la plus complète. Je pense que nous le ferions en un clin d’œil », a déclaré Coulier.

Les autres membres de la distribution Candace Cameron Bure et Andrea Barber, qui ont respectivement joué DJ et Kimmy sur les deux Full house et Maison plus complète, d’accord avec Coulier. Bien sûr, il serait difficile pour le casting de se réunir sans Saget sur le plateau, car il avait toujours été le ciment qui les maintenait tous ensemble. Même ainsi, le casting estime que Saget voudrait qu’ils fassent la série sans lui.

« Ce serait difficile, mais je pense que Bob le voudrait », a expliqué Barber.

Bob Saget a plaisanté sur la façon d’inclure Danny Tanner dans Fullest House





D’autres membres de la distribution ont évoqué la possibilité de faire Maison la plus complète après Maison plus complète s’est terminé. Jodie Sweetin (Stephanie Tanner) a précédemment déclaré qu’elle était ouverte à l’idée. Elle a également lancé une nouvelle itération qui pourrait être développée dans une autre décennie ou deux qui ressemblerait à Full house se rencontre Les filles d’or.

« Je ne sais pas, je suppose qu’il ne faut jamais dire jamais », a déclaré Sweetin sur l’Australie L’émission du matin en octobre. « Si vous m’aviez demandé il y a vingt ans si je reviendrais un jour pour jouer Stephanie Tanner en tant qu’adulte, j’aurais été comme, je ne pense pas que cela se produira. Qui sait, dans 10, 15 autres, 20 ans que nous faisons Maison la plus complète et je peux enfin dépeindre mon aspirant Bea Arthur comme l’un des Les filles d’or. »

Le regretté Bob Saget avait également parlé de Maison la plus complète possibilités avant sa mort. En 2016, il a plaisanté avec EW : « Ce que nous attendons de lui, c’est qu’il soit tellement aimé par les fans que plus tard, il y aura un Maison la plus complète, qui seront les enfants des nouveaux enfants de la série. Et je sortirai de la grotte de Cryovac. [You know] comment les extraterrestres dorment pendant mille ans? Ils vont juste ouvrir quelque chose, et je serai toujours là. Je vais pouvoir le faire. Je peux le faire depuis une maison de retraite. Je m’en fous. Je ne laisserai jamais l’héritage être terni.

Présentant une autre idée qui pourrait très bien être utilisée pour la troisième série potentielle, Saget a déclaré à Variety en 2017 : « Je le ferai aussi longtemps qu’il le faudra. Un jour, la série s’appellera Maison la plus complèteet ce sera moi dans une urne près de la fenêtre. »





