Full Frontal avec Samantha Bee est annulé au TBS après sept saisons

Sept saisons seront toutes pour Frontale complète avec Samantha Bee. Il vient d’être rapporté, via Deadline, que TBS a refusé de renouveler le talk-show politique pour une autre saison. Comme la série ne reviendra pas cet automne, la septième saison servira de dernière saison de l’émission. Frontal completLa disparition de marque la dernière émission télévisée à être annulée à la suite de la fusion de Warner Bros. Discovery ; L’ancien directeur général de TNT, TBS et truTV, Brett Weitz, aurait été un grand partisan de Bee’s.

« Alors que nous continuons à façonner notre nouvelle stratégie de programmation, nous avons pris des décisions commerciales difficiles », a déclaré une porte-parole du SCT à propos de l’annulation. « Frontal complet avec Samantha Bee ne reviendra pas au SCT. Nous sommes fiers d’avoir été la maison de Frontale complète avec Samantha Bee et remercier Sam et le reste de l’équipe nominée aux Emmy Awards pour leur travail révolutionnaire. Nous célébrons ces acteurs et cette équipe extraordinairement talentueux et nous sommes impatients d’explorer de nouvelles opportunités de travailler avec eux à l’avenir.

FILM VIDÉO DU JOUR

Lors de son passage à la télévision, Frontal complet avait remporté un grand succès, et sept saisons est une course respectable pour n’importe quelle émission de télévision. Il avait été nominé pour la télévision de fin de soirée Emmy à quatre reprises consécutives, et cette année, il était en lice pour Outstanding Short Form Nonfiction ou Reality Series. Frontal complet avait également récemment dépassé les 200 épisodes dans le cadre de sa septième saison.

« Je ne me souviens même pas de mon espace de tête, j’ai l’impression d’être une personne complètement différente il y a six ans », a récemment déclaré Bee à Deadline. « Nous avons vécu toute une présidence de Donald Trump, été dans une pandémie mondiale, donc il s’est passé beaucoup de choses dans le monde et d’une manière ou d’une autre, nous avons fait 200 épisodes de télévision en plus de cela. »





Samantha Bee quitte la télévision de fin de soirée, Chelsea Handler intervient-elle?

Avec la perte de Samantha Bee de l’arène de la télévision de fin de soirée, il y a davantage un manque de diversité, car elle est l’une des rares femmes à avoir animé un talk-show de fin de soirée. Mais peut-être qu’une autre femme ayant de l’expérience dans ce département aidera à combler le vide avec un retour prévu à la télévision de fin de soirée. Chelsea Handler, qui a passé de nombreuses années à animer Chelsea ces derniers tempsa déclaré son intention de lancer une nouvelle émission de fin de soirée après avoir remarqué que c’est quelque chose qui est principalement occupé par des hommes blancs plus âgés.

« J’ai l’impression que c’est un moment où il est si important d’être représenté et de représenter les femmes et de rappeler aux gens pourquoi il est si important d’être fort et d’être infatigable à ce sujet et de se lever et de dire quelque chose », Handler a déclaré à Variety. « Cela rassure beaucoup de gens quand ils ont quelqu’un qui parle pour eux – vous savez, pas seulement un homme blanc, qui, j’en suis sûr, est de notre côté, mais c’est juste différent. Il n’y a vraiment personne d’autre que l’une d’entre nous qui puisse ressentir ce que c’est que d’être une femme. Donc, si quelqu’un d’autre commente cela, les opinions des hommes blancs ne sont pas pertinentes. »

Le temps nous dira ce qui se passera ensuite avec Handler et ses plans pour revenir à la télévision tard dans la nuit. Quant à Samantha Bee, nous la reverrons probablement assez tôt dans une certaine mesure, mais pas sur TBS cet automne. Frontal complet.