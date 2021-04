Fujifilm présente des mini-imprimantes pour Nintendo Switch telles que New Pokémon Snap

Si vous voulez prendre de superbes captures d’écran d’un jeu vidéo, vous avez Nintendo ont déjà la possibilité de transférer des captures d’écran sur des appareils intelligents ou sur le PC. Maintenant, le fabricant de jeux japonais en annonce un Coopération avec Fujifilm pour la mini-imprimante photo pour smartphone, la mini lien instax.

L’imprimante petite et mobile le rend possible à l’aide d’une Application pour les appareils intelligents, Captures d’écran de votre Console Nintendo Switch à imprimer. L’application s’appuie sur la transmission d’images déjà possible via le code QRce qui devrait permettre un processus fluide.

© Nintendo / Fujifilm

Il y avait déjà quelque chose de similaire avec ça Imprimante GameBoy, qui agit comme une petite imprimante pour le GameBoy en même temps que le Caméra GameBoy est apparu et a servi à imprimer des photos tirées des jeux. Contrairement à l’imprimante GameBoy, l’instax mini Link va encore plus loin:

Vous pouvez également utiliser l’application captures d’écran et photos sympas d’autres jeux, tels que des jeux populaires Animal Crossing: Nouveaux horizons, Super Mario 3D World + Bowser Fury ou alors Nouveau Pokémon Snap en plus de nombreux autres jeux.

le Application pour les appareils intelligents sortira le 30 avril – en même temps que la sortie de New Pokémon Snap. Exemples et bonnes idées sur la façon de faire un mur de photos conçu personnellement peut concevoir et imprimer avec des motifs de son jeu préféré sur le site Web instax. Cette petite vidéo montre comment cela fonctionne: