Fujifilm, avec une mise à jour du micrologiciel, a fait passer son appareil photo de 102 MP à la prise de photos à 400 MP

Avec l’arrivée du les smartphones Et sa popularisation au cours de la dernière décennie en tant qu’appareil par défaut pour prendre des photos, les fabricants d’appareils photo traditionnels ont dû chercher à évoluer. Ils sont de plus en plus spécialisés pour des tâches spécifiques où ils peuvent se démarquer du mobile. Un exemple de ceci est le Fujifilm GFX 100, destiné à la photographie médico-légale et à la numérisation d’art. Mais il est encore plus intéressant de savoir comment ils y sont parvenus.





Le Fujifilm GFX 100 est sur le marché depuis un certain temps, a été introduit il y a deux ans et est un moyen format sans miroir haute résolution de 102 mégapixels. Avec la mise à jour du firmware à la version 3.0 ces derniers jours, ces 102 MP ont quadruplé. Plus ou moins.

Le processus pour quadrupler la résolution

Utilisation d’une fonctionnalité par Logiciel Fujifilm a profité de l’énorme résolution de son appareil photo et d’autres fonctionnalités internes pour vous faire prendre des photos de résolution encore plus élevée. C’est quelque peu ironique, car les smartphones Ils ont tendance à faire le contraire: ils recadrent des images haute résolution pour un meilleur zoom.

Avec un processus qu’ils ont appelé ‘Pixel Shift Multi-Shot’ l’appareil photo prend différentes photos lorsque vous prenez une photo, puis les combine pour créer une meilleure image. Chacune des photographies est légèrement décalée (1 pixel) et cela se fait par la stabilisation optique de l’appareil photo lui-même. De cette façon, il prend un total de 16 photographies avec un pixel de déplacement entre elles.

En combinant ces 16 photographies, la magie opère. Les déplacer d’un demi-pixel chacun d’eux multiplie par quatre la résolution total étant donné qu’il y a quatre fois plus d’informations que la normale. Pixel Shift Combiner, une application pour ordinateur, combine plus tard ces quatre images en un seul fichier RAW au format DNG. L’image est maintenant prête.

Fujifilm dit que cette mise à jour avec le nouveau format de prise de vue est particulièrement utile pour reproduire avec précision les détails et les couleurs. Vous positionnez cette fonctionnalité pour les professionnels qui souhaitent archiver numériquement des œuvres d’art, de l’architecture et d’autres biens culturels. Ils disent également que c’est utile par exemple en photographie médico-légale.

Un aspect curieux est que améliore non seulement la résolution, mais aussi la couleur de l’image. En photographie, comme chaque pixel n’a qu’une seule couleur (rouge, vert ou bleu) lors de la prise de vue, la couleur réelle de ce pixel n’est pas capturée. C’est grâce au logiciel que l’appareil voit quelles couleurs sont capturées autour de lui pour déterminer quelle est la couleur la plus proche. Ceci est fait par pratiquement tous les appareils photo numériques. Dans ce cas, cependant, la couleur réelle de chaque pixel peut être connue car des informations sont reçues à partir de différents plans.

Via | PetaPixel