Fuites du manga Dragon Ball Super 73 de V-Jump

Le V-Jump arrivera dans quelques jours comme le manga Dragon Ball Super 73. Spoiler et premières impressions de Ryokutya.

Le manga Dragon Ball Super 73 arrivera officiellement le 20 juin. Grâce à Manga Plus nous pourrons lire ce chapitre dans lequel beaucoup d’action est attendue. Le dernier DBS 72 s’est terminé par un Vegeta enquêtant sur la pose de céréales pendant que Son Goku et Granola se battent. Et maintenant le Fuite de Dragon Ball Super 73.

Les premières images du manga, qui appartiennent aux brouillons de Toyotaro, nous montrent plus de combat entre Granola et Son Goku. Le saiyan est toujours en transformation Super Saiyan Blue, mais en voyant les impressions de Ryokutya, on peut en déduire que le combat durera peu de temps. Pardonnez la mauvaise traduction japonaise que nous avons. En plus de cela, Ryo fait toujours des impressions qu’il ne comprend même pas.

Quelle est la mention de Guldo dans les fuites de Dragon Ball Super 73 ? Pour ceux qui ne le savent pas, c’est le nom d’un des membres des Forces Spéciales de Freeza. Guldo est le petit homme vert qui se bat sur Namek contre Gohan et Krillin. À la fin, il est tué par Vegeta. La particularité de Guldo est qu’il peut manipuler le temps. En arrêtant de respirer, vous pouvez arrêter le temps dans une zone.

Cela vous permet de vaincre vos rivaux même si vous n’êtes pas très fort. Par exemple à Namek sans Végéta, Krillin aurait pu mourir. Mais bien sûr, Ryokutya mentionne-t-il Guldo à cause de ses pouvoirs, à cause de sa faiblesse ou à cause de la façon dont il est mort ?

Où lire le prochain chapitre de Super

Le chapitre 73 de Super sera avec nous le 20 juin. Dimanche à 18h00, il sera disponible en Espagne. Vous pouvez le lire grâce à la plateforme Manga Plus. Cela peut être fait à partir du navigateur Web du PC ou en téléchargeant l’application pour mobiles et tablettes. Le téléchargement et l’utilisation de l’application Manga Plus sont gratuits, ainsi que de nombreux autres mangas de renom tels que One Piece, Boruto, Black Clover, Jujutsu Kaisen ou Boku no Hero Academia.

Intrigue du manga Dragon Ball Super

Le temps passe, depuis cette grande bataille entre Goku et Majin Boo… Maintenant, dans un monde qui a retrouvé la paix, une nouvelle bataille approche !! Ce nouvel ennemi vient-il du « Sixième Univers » !? Une nouvelle série complète de « Dragon Ball », où « un après » est écrit, dans un projet original d’Akira Toriyama.

Derniers chapitres du manga DBS

-Les différentes confrontations, Dragon Ball Super 57

-L’arrivée de Son Goku, Dragon Ball Super 58

-Le signe de l’Ultra Instinct, Dragon Ball Super 59

-Erreur de calcul de Merus, Dragon Ball Super 60

-La renaissance de Vegeta, Dragon Ball Super 61

-Anéantissement total, Dragon Ball Super 62

-La détermination de Merus, Dragon Ball Super 63

-Ils sont Goku la patrouille galactique, Dragon Ball Super 64

-Ils sont Goku le Terrien, Dragon Ball Super 65

-Moro le mangeur de planètes, Dragon Ball Super 66

-Conclusion et…., Dragon Ball Super 67

-Granola le survivant, Dragon Ball Super 68

-La transition de la planète Céréale, Dragon Ball Super 69

-Le guerrier le plus fort de l’univers, Dragon Ball Super 70

-Le plan de Heta, Dragon Ball Super 71

– Les Saiyans et le Ceresian, Dragon Ball Super 72