Fuites de séquences de sous-marin jaune de Disney, révélant le remake annulé des Beatles de Robert Zemeckis

Une récente vidéo de Tik Tok présentait des images inédites du remake annulé de Yellow Submarine réalisé par Disney. Le film aurait combiné la technologie de capture de mouvement pour créer une version plus moderne du film d’animation classique. La vidéo TikTok a été publiée par l’utilisateur @asart.space, qui l’a également distribuée sur YouTube.

La vidéo montre une version inachevée de l’animation de capture de mouvement. La vidéo ne dure que 20 secondes et s’ouvre sur une scène des Beatles discutant avec leurs homologues animés au-dessus d’eux à des fins de comparaison. Le deuxième segment voit une version animée des Beatles jouer, avec un guitariste solitaire portant un costume de capture de mouvement en dessous. L’animation a l’air rugueuse comme au début, mais elle donne un aperçu de ce que Les Beatles peut avoir ressemblé dans cette version.

Pour ceux qui ne savent pas, Sous-marin jaune est un film d’animation de 1968. Le film a été salué pour son animation plutôt trippante car il est sorti au milieu de l’ère de la culture pop psychédélique des années 1960. C’est très coloré, créatif et contient des images bizarres qui permettent de bien visualiser les styles musicaux des Beatles.

Le film est centré sur Pepperland, un paradis joyeux et mélomane qui est envahi par les Blue Meanies, un groupe de méchants haïssant la musique qui prennent toute la couleur et le bonheur de Pepperland. Cela conduit les Beatles (Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr et George Harrison) à entreprendre un voyage musical alors qu’ils retournent à Pepperland pour vaincre les Blue Meanies et ramener la musique à Pepperland. Yellow Submarine propose une large bande-son de musique du groupe combinée à de nombreuses images époustouflantes.

Sous-marin jaune est un film d’animation dont l’impact est encore visible aujourd’hui. Le film s’est ouvert à d’excellentes critiques de la part des fans et des critiques et détient toujours 95% de Rotten Tomatoes.

Le remake aurait été un effort de collaboration entre Disney et ImageMovers Digital, un studio de cinéma formé par ImageMovers Studio de Disney et Robert Zemeckis. Malheureusement, ImageMovers Digital a fini par être un projet raté pour Zemeckis et Disney.

Robert Zemeckis a réalisé deux films d’animation populaires de capture de mouvement, Le Polar Express et Beowulf, avant la formation d’ImageMovers Digital en 2007. Le premier film sorti par ImageMovers Digital était A chant de Noël, une version animée par capture de mouvement du roman classique de Charles Dickens, avec Jim Carrey dans le rôle d’Ebenezer Scrooge. Le film a plutôt bien marché au box-office. Cependant, en raison de son budget de production et de marketing élevé, le film a fini par coûter entre 50 et 100 millions de dollars à Disney. Ce n’était pas non plus le plus gros succès auprès des critiques.

Peu de temps après, Disney a annoncé la fermeture d’ImageMovers Digital en 2010, peu de temps après avoir terminé la production sur Mars a besoin de mamans. Mars a besoin de mamans a fini par être un échec catastrophique au box-office, forçant Disney à débrancher les autres projets impliquant ImageMovers Digital. Ces projets comprenaient Appel à tous les robots, Casse-Noisette, une suite de Qui veut la peau de Roger Rabbit, et le Sous-marin jaune refaire.

Un remake moderne de Sous-marin jaune serait un excellent moyen de faire découvrir la musique des Beatles à une jeune génération. Si vous ne l’avez pas encore vu, vous devriez certainement jeter un œil au chef-d’œuvre psychédélique qui est l’original, surtout si vous êtes un fanatique des Beatles.

Sujets : Sous-marin jaune, Disney