Fuites de la liste des jeux de Noël gratuits d’Epic Games Store sur Twitter

Une liste de jeux qui devraient être proposés par forme libre pendant la vente de Noël de l’Epic Games Store est devenu viral sur Twitter.

Cela m’a été envoyé il y a quelques heures, je ne savais pas si c’était réel ou non. Mais maintenant, comme New ‘n’ Tasty a fui pour sortir aujourd’hui, cette liste est probablement vraie. Prenez-le toujours comme un grain de sel. Je vais vous donner plus d’informations d’où il vient. pic.twitter.com/0vTNgMec3n – jovanmunja (@jovanmunja)

18 décembre 2020





Si la liste est correcte, cela signifie que les utilisateurs peuvent s’attendre à voir « Alien: Isolation », «Métro 2033», « Darkest Dungeon » et « Night in the Woods » disponible gratuitement avant Noël.

La façade du magasin numérique Jeux épiques régulièrement donner des jeux gratuits, avec un ou deux titres disponibles tous les jeudis pendant une semaine. En plus de leur offre de vacances cette année, ils ont promis 15 jeux gratuits qui sera disponible pendant le saison des fêtes.

Le cadeau a commencé avec « Villes: Skylines », à ce moment, la liste a commencé à circuler. Peu de temps après est sorti « Oddworld New ‘n’ Tasty » vendredi, coïncidant avec la fuite. Suivi de « The Long Dark Yesterday. »

17 décembre 2020





La décision de l’entreprise de créer Magasin de jeux épiques est dû à son succès dans « Fortnite ». Le blockbuster Battle Royale est actuellement au chapitre 2, saison 5, et a récemment révélé un mode de jeu dans le style « Parmi nous » appelé L’espion intérieur.