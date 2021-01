Fuite possible de l’édition collector Dying Light 2

Nous pourrions avoir notre part de zombies cette année si nous tenons compte de cette annonce pour l’édition collector de Dying Light 2.

Dernièrement, toutes les nouvelles concernant ce titre étaient peu flatteuses, avec la confirmation de retards à plusieurs reprises. Mais il est possible que cette tendance change bientôt et il y a place à l’espoir. Ceci est donné par la filtration d’un supposé édition collector de Dying Light 2, via un détaillant européen.

Techland nous avait déjà prévenus qu’ils prévoyaient de partager des nouvelles intéressantes sur le jeu au cours de ces mois. Mais ce que nous vous apportons aujourd’hui n’est pas annoncé par ses développeurs, donc comme toujours il faut le prendre avec un grain de sel. A cette occasion, c’est le magasin XXzone.cz en République Tchèque qui a eu ce petit oubli.

Certes, la photographie semble assez crédible, même si de nos jours on ne sait jamais. Sur la base de ce qu’elle montre, nous pouvons vérifier que si cette édition existe, elle sera assez complète. Boîte en métal, autocollants, cartes postales, carte avec des emplacements secrets, une lampe de poche UV, un livre d’art et l’indispensable figurine de ce type de versions.

Bien sûr, l’entrée qui a déjà été supprimée du Web n’affiche aucune date de sortie, il faudra donc encore attendre. De plus, comme nous l’avons déjà mentionné, rien de tout cela n’a été officiellement reconnu par l’étude, nous devons donc le considérer comme une rumeur. Bien que, comme on dit, l’espoir est la dernière chose qui se perd ou, lorsque la rivière sonne, l’eau transporte.

Allons-y!