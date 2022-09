Fuite : les spécifications du Pixel 7 diffèrent à peine de son prédécesseur

Le nouveau Google Pixel 7 est très attendu. Selon une fuite digne de confiance, les innovations par rapport au prédécesseur Pixel 6 ne devraient être que marginales.

Apparemment, les spécifications de la nouvelle génération de pixels sont connues. Le bailleur Yogesh Brar, qui a eu un flair pour les fuites dignes de confiance dans le passé, a publié des informations intéressantes sur le nouveau Pixel 7 sur son profil Twitter. Selon cela, les spécifications ne devraient guère différer du Pixel 6 pour la plupart.

La caméra principale est la même, l’affichage se rétrécit

La devise pourrait « La même procédure que chaque année ». Selon Leaker Brar, par exemple, l’appareil photo principal reste inchangé. Comme pour le prédécesseur, Google s’appuie sur un appareil photo principal de 50 MP. L’appareil photo ultra grand-angle devrait également continuer à prendre des photos avec une résolution de 12 mégapixels.La situation est similaire en ce qui concerne la mémoire : le Pixel 7 reviendrait sur le marché avec 8 Go de RAM et 128 Go à 256 Go de mémoire flash.

Ce qui semble changer, cependant, c’est la taille de l’écran. Google prévoit apparemment un écran plus petit de 6,3 pouces pour le Pixel 7. A titre de comparaison, le Pixel 6 dispose d’un écran de 6,4 pouces. Mais cela devrait rester le même Panneau OLED 1080p+ avec un taux de rafraîchissement de 90 Hertz.

Nouvelle caméra selfie, batterie et puce tenseur

Quoi de neuf? Selon la fuite, le Pixel 7 devrait recevoir une nouvelle caméra selfie. Au lieu de 8 mégapixels, la nouvelle caméra frontale offrirait 11 mégapixels. Il est fort possible que Google veuille ouvrir la voie à la reconnaissance faciale. La batterie s’améliore légèrement 4 700 mAh. Comme d’habitude, la charge se fait via USB-C avec jusqu’à 30 watts.

Le Google Pixel 7 serait livré avec le nouveau tenseur G2 être équipé d’une puce ARM. La puce se compose de deux cœurs Cortex-X1 hautes performances, de deux cœurs Cortex-A76 et de quatre cœurs Cortex-A55 efficaces. Cependant, selon un autre Fuite sur Twitter à peine plus rapide que la puce Tensor de première génération. Nous découvrirons sur quoi portent les rumeurs lors de la présentation officielle des nouveaux appareils Pixel le 8 octobre.