Fuite la première minute de "Spider-Man : Pas de chemin à la maison" avec Tom Holland et Zendaya

Il n’y a aucun doute, Spider-Man : Pas de chemin à la maison est un film qui battra tous les records Marvel. Il ne reste que six jours avant la grande première et l’attente de l’intrigue est énorme. En effet, pendant plusieurs mois, il y avait des spéculations sur la possibilité qu’une araignée soit vue, ce qui ramènerait Andrew Garfield et Tobey Maguire au MCU. Et, en fait, la première bande-annonce qui a été publiée de ce film a augmenté les rumeurs.

La bande-annonce publiée par Marvel montre comment dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison Un multivers s’ouvrira dans lequel les pires méchants des premiers films de Peter Parker reviennent pour affronter le personnage de Tom Holland. Cependant, il convient de noter que Garfield et Maguire ont brillé par leur absence dans toutes les minutes qu’a duré l’audiovisuel. Bien que ce ne soit pas la seule fuite présumée que ce film a subie.

Le fait que les ancêtres de Tom Holland peut apparaître a mis en lumière différentes images de l’ensemble d’enregistrement que Marvel n’a pas pu contrôler. Le studio, dirigé par Kevin Feige, est connu pour son grand secret autour de son travail, mais avec Spider-Man : Pas de chemin à la maison il y avait plus de fuites que de secrets. Et maintenant, un nouveau est apparu.

Une vidéo devenue virale sur Twitter montre la première minute de Pas moyen de rentrer révélant quel sera le premier objectif de Spider-Man : sauver MJ d’une foule tapageuse. Quand Mysterio révèle, en Loin de la maison, l’identité du wall-crawler tout change pour lui et pour les personnes qui l’entourent. Par conséquent, sachant que Peter Parker est ce super-héros, par conséquent, le personnage de Zendaya est impliqué.

Bien sûr, on ne sait toujours pas s’il s’agit d’une vraie vidéo, mais d’après les différentes images qui ont été diffusées dans la bande-annonce et par Marvel, c’est très probable. Bien que, dans le cas d’un film MCU, la vérité est que tout peut changer et le jour de sa première Spider-Man : Pas de chemin à la maison il peut avoir plus de surprises que prévu.

