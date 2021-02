Fuite d’une nouvelle fonctionnalité possible de la saison 6 de Fortnite

Une nouvelle fonctionnalité de jeu de Fortnite Season 6 a peut-être été divulguée. La saison 6 du jeu gratuit Fortnite pour Nintendo Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S Et pour les appareils mobiles, c’est à l’horizon, et de nombreux fans se demandent quelles sont les nouvelles fonctionnalités à venir.

Certaines capacités de génération d’IA inachevées pour les véhicules ont été ajoutées en 15.40. Qu’est-ce que cela pourrait signifier? Quelques suppositions «lâches»:

– Les PNJ / Bots / Boss pourraient contrôler des véhicules à l’avenir

– Il peut y avoir un véhicule qui attaque les joueurs, comme un véhicule «boss» (ex. Hélicoptère à Rust) pic.twitter.com/oHWHGp0sZx – Mang0e | Dataminer Fortnite (@ Mang0e_)

Comme toujours, les rumeurs et les fuites vont d’excitantes à carrément absurdes. Et bien sûr, les théories incluent tout, du retour à la carte originale aux croisements insensés.

Cela dit, l’une des fuites du saison 6 plus ancré implique certaines capacités de génération IA inachevée pour les véhicules qui ont été ajoutés aux fichiers du jeu avec une mise à jour récente.

En termes simples, cela peut signifier que nous pourrions voir PNJ contrôlant des véhicules avec la nouvelle saison, ou une sorte de « boss » qui attaquent et harcèlent les joueurs. Pour l’instant, ce ne sont que des théories basées sur des archives.

Pour l’instant, il est difficile de savoir quoi faire avec ces fichiers et malheureusement, Epic Games ne fournira aucune clarification, car il ne commente pas les fuites.

Fortnite est disponible gratuitement pour presque toutes les plates-formes modernes sur lequel vous joueriez sur des appareils autres que iOS.