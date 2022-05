Fuite d’une fenêtre de sortie possible pour God of War Ragnarök

Après que le Sony Community Manager a tweeté que le jeu était définitivement cette année vient encore, c’était d’abord calme à nouveau Dieu de la guerre Ragnarok.

Et malgré cette déclaration claire des développeurs, la communauté en craint toujours une autre retard la date de sortie.

Mais ne vous inquiétez pas, il a refait surface récemment une fuite sur, le le Période de sortie pour 2022 approuvé!

Les nouveaux produits merchandising révèlent-ils la période de sortie ?

l’utilisateur La_Marmolade a posté la dernière découverte sur Twitter : Soyez sur le site britannique Geeky Zone Marchandise God of War Ragnarok Présenté en pré-commande. La fin de la période de précommande est le Septembre été posé.

Heureusement, le tweet a eu quelques captures d’écran attaché, car peu de temps après, les produits étaient déjà de retour supprimé du site.

Tout cela n’est pas une coïncidence et donc The_Marmolade pense que le lancement du jeu en sept. 2022 est désormais d’autant plus probable.

Afficher le contenu de Twitter Cliquez ici pour voir le contenu de Twitter.



En savoir plus dans le Protection des données de Twitter.

Toujours afficher le contenu de Twitter

Cependant, cette période de sortie de « God of War Ragnarök » n’a pas encore été Pas confirmé par Sony. Par conséquent, comme pour toute autre fuite, ces informations doivent être traitées avec prudence.

Compte tenu du fait que le jeu déjà l’année dernière aurait dû être publié, mais une sortie en septembre est déjà très efficace réaliste.

On écoutera peut-être State of Play de PlayStation le 2 juin Oui, contrairement aux attentes, quelque chose à propos de Kratos et de son fils. Sinon, nous devrons probablement attendre encore un peu.

Nous avons exactement ce que Sony a dit à propos de la sortie en mars et en quoi consistera le jeu ici résumé pour vous :