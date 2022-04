Fuite du prix de la série Apple iPhone 14, les variantes Pro et Pro Max coûteront plus cher que prévu

in

14 avril 2022 11:46:18 IST

Une nouvelle fuite d’une source de fuite réputée d’Apple révèle qu’il y aura 4 variantes du nouvel iPhone d’Apple – iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max.

Habituellement, Apple sort l’iPhone vers la fin septembre ou le début octobre. Cependant, les fuites entourant les iPhones excitent les gens tout au long de l’année. Selon un rapport d’AppleLeaksPro, un leaker réputé sur tout ce qui concerne Apple, il semble que la prochaine génération d’iPhones sera légèrement plus chère que la génération actuelle.

Les prix de la prochaine série iPhone 14

Selon le rapport, l’iPhone 14 aura un prix similaire à celui de l’iPhone 13. Il aura un prix de lancement de 799 €. L’iPhone 14 Max aura un prix de 899 €. Cette fois-ci, Apple ne publiera pas la version mini, ce qui signifie essentiellement que la nouvelle gamme d’iPhone commencera avec l’iPhone 14.

L’iPhone 14 Pro aura un prix de 999 €, tandis que l’iPhone 14 Pro Max aura un prix de départ de 1 199 €, selon la fuite.

Quelques caractéristiques clés de la série iPhone 14

Jusqu’à présent, diverses fuites ont suggéré des faits plutôt intéressants sur la prochaine série d’iPhone 14. Les deux meilleurs modèles, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max auront une mise à niveau de conception et auront un poinçon en forme de pilule qui remplacera l’encoche plutôt tristement célèbre. Quant à l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Max, ils porteront probablement encore l’encoche.

Les fuites suggèrent également que tous les iPhone 14 auront une triple caméra configurée. Le module de caméra peut comprendre un appareil photo large de 48 MP, un ultra large de 12 MP et un téléobjectif. Il y a aussi une rumeur qui suggère que les deux meilleurs appareils, les modèles Pro, prendront en charge l’enregistrement vidéo 8K.

La série iPhone 14 aurait également un profil plus haut, peut-être un format d’image 20: 9 pour son écran et un nouveau design. Il n’y a pas de fuites fiables concernant le chipset qui sera utilisé dans le nouvel iPhone. Cependant, tout cela est sur le point de changer une fois que la WWDC annuelle d’Apple aura lieu.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂