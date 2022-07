Fuite d’images de carte de Modern Warfare 2 via Mobile COD Warzone

Plusieurs images de Modern Warfare 2 ont fait surface en ligne, ayant été trouvées dans Warzone Mobile des dossiers.

Les images ont été initialement publiées par un compte Twitter qui a été suspendu suite à de nombreuses allégations de violation du droit d’auteur par Activision.

La première image de la carte multijoueur concerne un lieu appelé « Grand Prix », qui se déroule sur une piste de course. Le second, « Oil Field », parle également de lui-même.

La troisième image de la carte est connue sous le nom de « Musée ». Une autre carte, qui porte le nom de code « Saba », a également été publiée sur Twitter. Cependant, les détails à ce sujet sont rares.

L’affiche originale de la carte, actuellement publiée sous le compte alternatif @RealiityUK, montre également les cartes suivantes :

Dogtown

Salle de sport e-sport

Exhumer

Tomber

Favela

champ de tir

baie flottante

Killhouse

phare

Le luxe

ville de montagne

Narcos

Dans les archives de Call of Duty : Warzone Mobile, nous avons également réussi à trouver des concept art pour le prochain jeu de Treyarch, peut-être une nouvelle partie de Black Ops.

Ils montrent des cartes Stealth et Pillage. La sortie du jeu de tir aura probablement lieu en 2024 si Activision Blizzard continue de respecter son calendrier de sortie habituel.

De plus, des informations sur le mode Project Nexus pour Call of Duty: Modern Warfare 2 ont été divulguées à l’art, aux armes, aux avantages et aux tâches de la clé du réseau.

Un initié sous le surnom de Ralph Valve a parlé de lui fin juin. Selon lui, il s’agira d’un mode shareware dans l’esprit d’Escape from Tarkov, qui devrait sortir en 2023. Escape from Tarkov est un jeu de tir en ligne avec des éléments de survie du studio russe Battlestate Games.

Le jeu est devenu populaire sur le service de streaming Twitch et Mixer fin 2019 et est souvent dans le top des audiences.

Malgré leur popularité, les développeurs sont entrés dans des scandales à plusieurs reprises : ils ont été accusés d’espionner et de bloquer des joueurs.

Activision a récemment confirmé que la date de sortie de Call of Duty Modern Warfare 2 est le 28 octobre 2022.