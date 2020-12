Fuite des spécifications du Samsung Galaxy S21 Ultra: 120 Hz, Exynos 2100 et 12 Go de RAM

Le nouvel Exynos, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et 12 Go de RAM font partie des spécifications qui ont fui du Samsung Galaxy S21 Ultra. Découvrez-les en entier ci-dessous.

Samsung a proposé de commencer 2021 du bon pied, et quelle meilleure façon de le faire qu’avec la présentation des nouveaux terminaux de la famille Samsung Galaxy S. Après avoir connu tous les détails des Galaxy S21 et S21 +, voici maintenant le au tour du Samsung Galaxy S21 Ultra.

Grâce à une fuite de WinFuture nous connaissons la liste des spécifications du Galaxy S21 Ultra, qui sera présenté le 14 janvier avec ses deux jeunes frères lors d’un événement Déballé virtuel.

Parmi les fonctionnalités mises en évidence, on trouve un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, processeur Exynos 2100 et 12 Go de RAM, mais il y a beaucoup plus. Par exemple, nous savions déjà qu’il sera disponible dans le couleurs noir et argent et cela aura un Capteur principal 108 MP.

Compatibilité S-Pen Samsung est une autre des grandes nouveautés du Samsung Galaxy S21 Ultra, que nous connaissons en détail ci-dessous.

Le Galaxy S21 Ultra aura Exynos 2100 et 12 Go de RAM

La fuite de Roland Quandt, de WinFuture, nous a permis de connaître à l’avance les spécifications d’un Samsung S21 Ultra qui sera présenté le 14 janvier. Tout d’abord, nous savons qu’il aura des dimensions de 165,1 x 75,6 x 8,9 mm et un poids de 228 grammesAlors non, il ne se démarquera pas par sa légèreté.

Selon ce leaker Allemand, le nouveau terminal de la marque arrivera avec un Écran Infinity-AMOLED de 6,8 pouces avec une résolution WQHD + (3 200 x 1 440 pixels), une protection Gorilla Glass Victus et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. En tant que détail frappant, le S21 Ultra sera censé présenter une taux de rafraîchissement adaptatif Il peut aller de 1 à 120 Hz pour économiser la batterie.

Concernant l’écran, on sait d’après les fuites précédentes qu’il sera compatible avec le S-Pen, bien que cet accessoire ne peut pas être enregistré dans le téléphone et il ne sera pas non plus inclus dans le package, il devra être acheté séparément.

À l’intérieur du S21 Ultra, nous trouverons un Processeur Exynos 2100, un chipset qui sera présenté le 12 janvier et qui sera remplacé dans la version américaine du mobile par le Qualcomm Snapdragon 888. Dans les deux versions, ils seront accompagnés de 12 Go de RAM et 512 Go de stockage interne.

En termes d’autonomie, tout indique que ce Samsung Galaxy S21 Ultra aura un Batterie de 5000 mAh avec charge rapide de 45 W et chargement sans fil Qi. Attention, il semble qu’il ne viendra pas avec un chargeur, un casque ou un étui, mais avec le câble USB type C.

Un système photographique qui convient à tout

Une section qui se démarque lors de la visualisation de la liste des spécifications filtrées du Samsung Galaxy S21 Ultra est la photo. Selon les informations, le terminal aura un Capteur principal 108 MP, avec ouverture f / 1,8 et stabilisateur d’image optique. Cela sera accompagné de trois autres capteurs, donc, au total, il y aura 4 caméras arrière du S21 Ultra.

Le deuxième de ces capteurs est un 12 MP ultra grand angle avec une ouverture f / 2,2 et un champ de vision de 120 °, tandis que les autres sont deux téléobjectifs de 10 MP avec zoom optique de trois et dix fois respectivement. En ce qui concerne la caméra frontale, ce sera un capteur de 40 MP avec ouverture f / 2.2 et autofocus.

Si ces données sont confirmées le 14 janvier, jour de sa présentation officielle, le Samsung Galaxy S21 Ultra est un candidat ferme pour la liste des meilleurs téléphones mobiles de 2021. Son prix n’a pas encore été confirmé, même si des rumeurs suggèrent qu’il pourrait être de 1399 euros en Europe. Il ne reste plus qu’à attendre pour voir si toutes les fuites autour du S21 Ultra sont vraies.

