Fuite des spécifications clés du Vivo S9 5G, écran OLED 90Hz, appareil photo 64MP et plus

Aujourd’hui, un pronostiqueur mobile fiable Station de chat numérique a divulgué certaines spécifications clés d’un futur smartphone Vivo S9 5G. Vivo devrait lancer son nouveau smartphone de la série S appelé Vivo S9 5G et certains rapports suggèrent que Vivo pourrait lancer le nouvel appareil en Chine le 6 mars 2021, mais ce n’est pas encore confirmé.

Pour en revenir aux détails fraîchement divulgués, la Digital Chat Station révèle que le futur présumé Vivo S9 5G pourrait être doté d’un écran OLED à taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Il révèle en outre que le prétendu Vivo S9 5G arbore une caméra selfie de 44 mégapixels et une caméra arrière principale de 64 mégapixels leçon à l’arrière. Enfin, le Vivo S9 5G contient une batterie de 4000 mAh prenant en charge la technologie de charge rapide de 33 W.

Un appareil similaire a également été récemment repéré sur la console Google Play alimentée par le Dimensity 1100 avec le numéro de modèle MT6891. On s’attend à ce que l’appareil apparu sur la console Google Play soit le prochain Vivo S9 5G, mais nous ne savons pas si c’est vrai ou non.

Le Vivo S9 5G devrait également fonctionner sur Android 11, 12 Go de RAM, un écran à encoche de 6,44 pouces et une configuration à double selfie et triple caméra arrière, comme on peut le voir sur l’image.

Mise à jour: Vivo S9 5G a également été repéré sur le site de certification 3C de Chine avec le numéro de modèle V2072A et une prise en charge de la charge rapide de 33 W.