Fuite de Samsung One UI 4.0 : ces images montrent-elles le nouveau design ? · ⊃ 45secondes.fr.de

Avec la prochaine version 12 d’Android, Samsung devrait présenter une nouvelle version de sa propre interface utilisateur One UI pour smartphones. Une fuite qui a émergé devrait déjà montrer le design de One UI 4.0 en images.

Lors de leur propre conférence de développeurs Google I/O 2021, Google nous a donné un avant-goût d’Android 12 et du design « Material You » fortement révisé. C’est maintenant aux fabricants de smartphones d’adapter le look de leurs propres interfaces Android pour la nouvelle version. Samsung présente également des avancées plus importantes dans sa propre interface utilisateur unique, généralement basée sur la prochaine version d’Android. Une vidéo initialement divulguée sur Reddit aurait montré la nouvelle One UI 4.0 de Samsung, comme l’a rapporté SamMobile. Le clip, qui a maintenant été supprimé, montre, entre autres, des menus de paramètres modifiés dans un design inhabituel.

One UI 4.0 : Samsung reprend-il les optimisations de Google ?

La vidéo publiée sur Reddit a depuis été supprimée, mais des images continuent de circuler sur Internet sur des plateformes comme Twitter. Deux captures d’écran dans des tons très sombres montrent les paramètres réseau et Internet avec quelques options et commandes de connexion résumées qui rappellent la structure du menu de Google. L’interface utilisateur unique de Samsung répertorie actuellement certains de ces paramètres séparément dans d’autres sous-menus. Le nouveau langage de conception très arrondi a également été adopté dans les images.

Comme avec SamMobile, cependant, nous soupçonnons qu’il s’agit probablement de faux enregistrements. Même si Samsung est basé sur Android 12, le fabricant sud-coréen applique généralement clairement sa propre conception d’interface utilisateur. Cependant, le fabricant pourrait toujours adopter certains des menus résumés et les nouveaux boutons ou widgets rapides de Google. Les fortes options de personnalisation de l’interface utilisateur de Samsung (par exemple, Good Lock, Theme Park) peuvent avoir été exploitées par un utilisateur pour simuler une One UI 4.0 inspirée d’Android 12.

Quand la nouvelle interface utilisateur One arrive-t-elle ?

On ne sait pas encore exactement quand la nouvelle One UI apparaîtra. Samsung lancera vraisemblablement également une version bêta cette année en coordination avec Google et distribuera la nouvelle interface aux smartphones vers la fin de l’année ou début 2021. Le Samsung Galaxy S21 FE attendu avec Snapdragon 888 pourrait même être l’un des premiers appareils à recevoir une mise à jour.









