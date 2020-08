Fuite de personnages manquants dans “Operation 4” de Gears 5

L’un des jeux qui se bat sur Xbox One depuis l’année dernière est Gears 5, ce cinquième volet numéroté de la célèbre saga créée par Epic Games pour Xbox 360 reçoit de nouveaux contenus et mises à jour depuis le 10 septembre 2019, moment officiel de son lancement dans son intégralité.

Ce titre est considéré pour l’instant comme le meilleur lancement par Xbox Game Studios de cette génération, puisque pendant le premier week-end trois millions de joueurs ont rejoint le titre, ceci étant possible à la fois par les ventes du jeu et par la Xbox Game Pass.

Voici les personnages manquants de “Operation 4” de Gears 5

Bien que l’accueil ait été très positif, le titre a eu une série de problèmes et d’échecs que la Coalition a dû résoudre, quelque chose qui aujourd’hui a pratiquement été résolu, car la communauté des joueurs est plus positive et satisfait plus que jamais.

La dernière mise à jour du contenu a eu lieu en juillet dernier avec “Operation 4”, qui était vraiment attendue en raison de tous les changements et nouvelles qu’elle apportait, même si peu de temps après, nous avons appris qu’il y avait encore quelque chose en attente, en parlant de De nouveaux personnages jouables pour le multijoueur et qui semblent avoir été divulgués avec le patch publié hier. Les personnages peuvent être vus dans le profil du joueur et certains utilisateurs Ils disent qu’ils peuvent les acheter et les utiliser, ce qui, dans mon cas, n’a pas pu être, du moins pour le moment. Les personnages sont Uzil Sraak, le lieutenant Kim et Sam.

Le fait que ces personnages puissent être vus dans le jeu signifie qu’il ne faudra pas longtemps pour les voir disponibles dans le multijoueur de Gears 5, nous serons donc vigilants au cas où ceux-ci pourraient déjà être acquis pour tous les joueurs.