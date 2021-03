Fuite de nouvelles images du manga Dragon Ball Super 70 avec spoilers

Les nouvelles images du manga Dragon Ball Super 70 nous montrent davantage le prochain épisode. Qu’arrive-t-il à Granola après que le dragon ait quitté la planète céréalière?

Si vous ne vous souciez pas des spoilers du prochain Dragon Ball Super 70 manga… AVANT! Les nouvelles images du manga arrivent. Quelques images qui nous en montrent plus sur le chapitre 70 et qui commencent là où les ébauches de Toyotaro se sont terminées.

Dragon Ball Super manga 69 s’est terminé par un Granola faisant un vœu au dragon de la planète Cereal. Oui, il y a maintenant plus de dragons exaucant des souhaits, et il peut y en avoir plus. Autant qu’il y a de Namekiens dans l’univers. Et c’est qu’étant un Namekian du clan des dragons, il peut créer des boules. Ce qui est drôle à propos de la planète Cereal, c’est qu’il suffit de deux balles pour la faire apparaître et vous accorder un vœu.

Le souhait de Granola au chapitre 69 est d’être le plus puissant de l’univers, mais dans le manga Dragon Ball Super 70, il ne peut pas être réalisé. Cela est dû à la puissance du dragon. La puissance et les souhaits que le dragon peut réaliser dépendent de la force du créateur des boules. Mais ce dragon a un petit « pacte », et il accorde à Granola son souhait à une condition. Condition que nous ne connaissons pas pour l’instant, mais que nous verrons sûrement plus tard.

Voici plus de curiosités. Le premier est que les cheveux de Granola poussent. Nous voyons que maintenant le nouveau personnage de cette saga a beaucoup plus de pouvoir et aussi la possibilité d’utiliser le haikai, le pouvoir de destruction utilisé par les dieux de la destruction. Son Goku l’a également utilisé dans le manga à plusieurs reprises et il semble maintenant que Vegeta sera également capable de le maîtriser.

Le manga DBS 70 sera parmi nous demain, jeudi 18 mars à 16h00. Nous pouvons le lire en espagnol grâce à Manga Plus officiellement et GRATUITEMENT.