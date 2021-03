Fuite de nouvelles images de Kristen Stewart dans le rôle de Lady Di

De nouvelles images ont émergé de Kristen Stewart Interpréter Dame di dans la bande suivante du Cinéaste chilien Pablo Larraín, ‘Spencer’.

Dans les nouvelles images que vous pouvez voir Stewart portant un manteau dans les tons verts et rouges caractéristiques de la princesse Diana, plus une perruque blonde et des lunettes de soleil.

Comme dans les images précédemment filtrées, les adeptes de Stewart ils sont encore surpris par l’énorme ressemblance physique de l’actrice et du princesse Diana de gallois dans le prochain film.

Précédemment, Stewart a révélé que « Spencer c’est une plongée dans une imagination émotionnelle sur qui était Diana à ce moment important de sa vie ».

«C’est une somme physique de toutes ses parties, qui commence par son nom: Spencer. C’est un effort ardu pour redevenir elle-même, alors que Diana a du mal à maintenir ce que le nom de Spencer signifie pour elle », a ajouté l’actrice.