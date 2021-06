Fuite de Marvel XCOM et d’autres titres 2K avant l’E3 2021

Avant l’arrivée de l’E3, Marvel XCOM, Worderlands et d’autres jeux vidéo produits par 2K Games semblent avoir fuité.

Avec l’E3 2021 qui approche à grands pas, nous sommes tous inquiets de ce qui pourrait arriver. Les fuites possibles ne facilitent pas les choses, car il est difficile de distinguer la réalité de la fiction. Un tout récent, cependant, nous a particulièrement enthousiasmés. Il a fuite de Marvel XCOM, un spin-off de Borderlands et plus encore de 2K Games.

Ceci est souligné par une fuite récente qui parle de ce que 2K Games a à l’horizon. Le même Jason Schreier a donné des indications que cette fuite pourrait être réelle, bien qu’il ne soit pas sûr que quoi que ce soit de ce qui précède sera révélé lors de l’E3 2021. Il faut donc prendre des précautions, car même si c’était vrai, rien ne garantit que ces projets verront le jour. le Soleil.

La liste de la fuite parle de quatre projets en particulier. Marvel XCOM est un titre de travail pour le nouveau jeu vidéo Firaxis, et ce serait un RPG tactique au tour par tour dans l’univers Marvel Comics. Ils soulignent également que plusieurs acteurs célèbres participeraient au projet en mettant leur voix en avant.

Oui, cette fuite 2K est réelle, mais je ne suis pas sûr que tout se passe à l’E3. Je ne peux pas attendre Marvel XCOM cependant https://t.co/6TxZSk8hDa -Jason Schreier (@jasonschreier) 3 juin 2021

Worderlands, un spin-off de l’univers Borderlands, est un autre de ceux signalés dans la fuite. Il mettrait en vedette Tiny Tina, bien qu’elle ne soit pas la seule héroïne jouable, comme il est d’usage dans la franchise. Il s’agit d’un projet dont la rumeur court depuis longtemps, ce n’est donc pas une surprise totale.

NBA 2K22 non plus, avec cette année Dirk Nowitzki en couverture. Ce qui nous prend le plus au dépourvu est le nom de code Volt. On ne sait pas grand chose si ce n’est qu’il s’agit d’une nouvelle IP, qu’elle pourrait être développée par Hangar13 et qu’elle a été décrite comme un croisement de Saints Row avec Cthulhu. Le moins, curieux.