Fuite de l’étiquette d’événement de lancement de l’iPhone 14

La date de l’événement de lancement de l’iPhone 14 semble enfin gravée dans le marbre. Le 7 septembre, Apple devrait dévoiler la Watch Series 8 aux côtés de la 14e génération d’iPhone. Il y aura probablement un deuxième événement d’automne présentant de nouveaux iPads et un Mac Pro avec des puces Apple.

Les experts et les fuyards d’Apple s’attendaient en fait à ce qu’Apple présente l’iPhone 14 le 6 septembre. Apparemment, cependant, les Californiens prennent maintenant une journée de plus et ne présenteront pas le nouvel iPhone et la Watch Series 8 avant le 7 septembre, rapporte le connaisseur d’Apple Mark Gurman pour Bloomberg (via MacRumors). Cependant, la date de l’événement de lancement s’écarte du modèle habituel d’Apple. En règle générale, l’entreprise présente ses nouveaux produits le mardi – mais maintenant c’est devenu un mercredi.

Les ventes officielles commencent probablement le 16 septembre

Les invitations aux événements Apple arrivent généralement une semaine à l’avance. Fin août, Apple devrait également communiquer officiellement le lancement. Comme le rapporte Gurman, l’entreprise aurait dit à ses employés dans les magasins qu’ils devaient se préparer à la vente de nouveaux produits le 16 septembre. Ainsi, le lancement officiel des ventes des nouveaux iPhones et Apple Watch semble confirmé.

L’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro (chacun avec une diagonale d’affichage de 6,1 pouces) ainsi que l’iPhone 14 Max et l’iPhone Pro Max (chacun avec une diagonale d’affichage de 6,7 pouces) seront présentés le 7 septembre. Cependant, seuls les modèles Pro recevront la nouvelle puce A16. Apple dévoile également trois nouvelles smartwatches : l’Apple Watch Series 8, une Apple Watch SE révisée et une Apple Watch Pro, qui se destine en particulier aux sportifs de l’extrême.

Les nouveaux iPad et Mac Pro ne sont probablement prévus que pour le deuxième événement d’automne

Apple aurait enregistré la présentation des nouveaux iPad et d’un nouveau Mac Pro pour un deuxième événement d’automne. Cela devrait probablement avoir lieu en octobre. Là, les Californiens montreront très probablement un iPad d’entrée de gamme bon marché, des modèles d’iPad Pro révisés et un Mac Pro avec la dernière puce Apple.