Fuite de la date de sortie du remastering « Alan Wake »

Suite à la confirmation de Remedy Entertainment sur la création d’une suite à « Control », leur jeu d’action d’horreur existentiel à succès sorti en 2019, suite à la sortie de leur DLC « AWE » et leur connexion à « Alan Wake », l’un des plus importants cultes jeux dans l’étude, il y avait des spéculations sur le retour possible de ce personnage sur les consoles après dix ans d’attente.

« Alan Wake » est un titre à suspense avec des éléments d’un thriller qui suit l’histoire d’un jeune et célèbre écrivain de romans d’horreur qui doit enquêter sur la mystérieuse disparition de sa femme alors qu’il était en vacances dans l’étrange ville de Bright Falls, où ils commencent à devenir étranges. des événements paranormaux se produisent.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le créateur de « God of War » anticipe toute la durée de sa suite

Remedy Entertainment n’a pas encore officiellement confirmé le développement de sa suite tant spéculée, mais de nouvelles informations auraient révélé le retour de ce jeu sur les consoles de nouvelle et dernière génération à travers un remastering, qui est censé arriver plus tôt qu’on ne le croit.

Un site de vente de jeux vidéo taïwanais a répertorié « Alan Wake Remestered » dans le cadre de leurs prochaines sorties, et certains rapports ont indiqué que le jeu est apparu sur un autre site similaire à la même époque. La chose intéressante s’avère être sa date de sortie : le 5 octobre 2021, confirmant son arrivée sur les consoles de nouvelle et dernière génération de Xbox et PlayStation.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Dead By Daylight » révèle la date d’arrivée de « Hellraiser » dans le jeu

Si cette information est vraie, ce serait la première fois que « Alan Wake » fait partie du catalogue de consoles Sony. En juin, Remedy Entertainment aurait été confronté à une fuite d’informations similaire via la boutique virtuelle Epic Games, cependant, le studio est resté réticent à confirmer officiellement cette sortie.