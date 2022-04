Fuite de la date de sortie de la saison 2 de TVF Aspirants, intrigue, distributions de retour

De nombreuses personnes de tout le pays recherchent la date de sortie de la saison 2 de TVF Aspirants. Après avoir regardé sa saison précédente, tous les fans de cette émission TVF sont vraiment curieux de savoir quand la saison 2 sera de retour. Pour connaître tous les détails possibles sur sa saison à venir, les fans de cette émission recherchent vraiment partout sur Internet. Pour cette raison, tous veulent savoir quand le prochain épisode sortira cette saison. C’est pourquoi nous avons décidé de vous proposer ce guide.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de la saison 2 de TVF Aspirants dans diverses régions, le nombre d’épisodes que vous pourrez regarder dans la saison 2 en cours de cette émission, ses spoilers, ses castings, ainsi que d’autres informations liées à cette Afficher. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

Il s’agit d’une série Web indienne et cette série a été produite par TVF. Cette mini-série a été créée par Arunabh Kumar et Shreyansh Pandey, écrite par Deepesh Sumitra Jagdish et réalisée par Apoorv Singh Karki. Son premier épisode est sorti le 7 avril 2021. Après sa sortie, cette série a acquis une immense popularité en très peu de temps car elle est pleine d’émotions et de luttes réelles des étudiants qui se préparent à UPSC.

L’histoire de la série tournera autour du passé et du présent de trois amis, Abhilash, Guri et SK, qui sont des aspirants UPSC. Dans leur vie passée, vous verrez leur voyage dans le vieux Rajendra Nagar où ils se préparaient pour UPSC et dans le présent, ils étaient tous dans différents domaines comme Abhilash est devenu un officier de l’IAS, SK enseignait aux étudiants de l’UPSC et Guri faisait des affaires. Maintenant, tous les fans recherchent la date de sortie de la saison 2 de TVF Aspirants.

TVF Aspirants Saison 2 Date de sortie

Maintenant, dans ce paragraphe, nous allons vous parler de la date de sortie de la saison 2 de TVF Aspirants. Jusqu’à présent TVF n’a pas officiellement annoncé le renouvellement de la saison 2 d’Aspirants donc on ne peut rien vous en dire pour l’instant. S’il y aura une mise à jour de renouvellement de la saison 2, nous partagerons cette information sur cette page dès que possible.

Distribution des aspirants

Voici la liste des acteurs de cette série. Si vous voulez savoir, jetez un œil ci-dessous.

Naveen Kasturia comme Abhilash Sharma

Shivankit Singh Parihar comme Gurpreet Singh (Guri)

Abhilash Thapliyal dans le rôle de Shwet Ketu Jha alias SK

Sunny Hinduja dans le rôle de Sandeep ‘Bhaiya’ Singh Ohlan

Namita Dubey comme Dhairya

Kuljeet Singh comme oncle Walia

Bijou Thaangjam comme Pema Rijiju

Neetu Jhanjhi comme Walia Aunty

Nupur Nagpal comme Pragati

Abhishekh Sonpaliya en tant qu’AP d’Abhilash

Darius Chinoy en tant que patron d’Abhilash

Preeti Agarwal Mehta comme Anuradha Tiwari IAS

Sandeep Sharma comme Manohar Prakash Sir

Emballer

Nous terminons cet article en espérant que vous ayez tous les détails liés à la prochaine date de sortie de la saison 2 de TVF Aspirants, où regarder cette émission en ligne, le casting de la série et bien plus encore. Alors, attendez la semaine prochaine pour avoir ce nouvel épisode. Si vous avez des questions ou des doutes concernant la date de sortie de la saison 2 de TVF Aspirants, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires ci-dessous. Nous essaierons de vous assister au mieux pour répondre à vos questions

