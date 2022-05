Fuite de la date de lancement et du prix du Samsung Z Fold 4, consultez les spécifications, l’affichage et les caméras

27 mai 2022 13:17:40 IST

L’un des smartphones les plus attendus à sortir cette année doit soyez le Samsung Galaxy Z Fold 4. Bien que Samsung n’ait rien confirmé concernant le smartphone, il est naturel pour eux de donner à l’un de leurs appareils les plus emblématiques et les plus recherchés un rafraîchissement annuel.

Quelques fuites ont fait surface en ligne, qui révèlent que l’appareil devrait être lancé fin août ou début septembre et coûtera environ 1 600 €. Plus tôt, nous avons vu une fuite suggérant qu’il deviendrait l’un des meilleurs modules de caméra dans le business. De même, plusieurs fuites ont suggéré quel type de spécifications devrions-nous rechercher.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le prochain Galaxy Z Fold 4 :

Prix ​​et date de lancement

Bien que Samsung n’ait pas officiellement confirmé le lancement du Galaxy Z Fold 4, si l’on se fie à l’histoire, Samsung lancera le Galaxy Fold 4, ainsi que le Flip 4 d’ici la fin août ou début septembre, aux États-Unis. et la Corée du Sud, puis après 2-3 semaines, dans le monde entier. Bien que Samsung ait déclaré que cette fois-ci, le prix de ses appareils Z serait plus compétitif, le Z Fold 4 devrait commencer à 1600-1800 €.

Caractéristiques

La rumeur dit qu’il sera alimenté par le nouveau SoC Snapdragon 8 Plus Gen 1 (SM8475) de Qualcomm, fabriqué selon le processus 4 nm de TSMC. Ce chipset est plus efficace que l’Exynos 2200 de Samsung et le Snapdragon 8 Gen 1. Tout comme avec le Z Fold 3, le Galaxy Z Fold 4 est susceptible d’avoir 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage. Il est susceptible d’être alimenté par une batterie de 4 400 mAh avec prise en charge d’une charge rapide. De plus, nous devrions également voir un bon éventail de bandes 5G, de haut-parleurs stéréo et de prise en charge d’un S Pen.

Appareils photo

Le Z Fold 4 est lié à une mise à niveau massive dans le département de la caméra. Le géant sud-coréen de la technologie prévoit de fournir au Galaxy Fold 4 un appareil photo principal de 50 MP, un capteur ultra large de 12 MP et un téléobjectif de 12 MP avec zoom 3X, ce qui en fait l’une des configurations d’appareil photo les plus puissantes sur un smartphone. Selon toute vraisemblance, la caméra frontale sera soit une caméra sous-écran 4MP, soit la même caméra ultra large 10MP que nous voyons dans le S20 Ultra.

Affiche

Le nouveau pliable devrait avoir des rapports d’aspect légèrement modifiés pour les écrans, en particulier le principal, interne. Le réglage peut ne pas sembler faire une différence significative, mais nous pensons que c’est suffisant pour donner à l’appareil un aspect plus carré que le Galaxy Z Fold 3. Le Galaxy Z Fold 3 avait un rapport d’aspect d’affichage interne de 5: 4, tandis que son écran externe est entré en à 24.5:9. Le prochain Z Fold 4 aura un rapport d’écran interne de 6:5 et un rapport d’écran externe de 23:9. Le Galaxy Z Fold 4 devrait comporter un écran de couverture de 6,2 pouces et un écran principal de 7,6 pouces. L’écran intérieur principal QXGA + panneau dynamique AMOLED 2X avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’écran extérieur est susceptible d’être un panneau HD + Dynamic AMOLED 2X avec encore une fois, un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Une charnière retravaillée et meilleure

Bien que Samsung ait considérablement amélioré la qualité de ses charnières entre les trois générations du Z Fold, il reste encore des problèmes pertinents à résoudre. Au cours de la dernière année, la conception des charnières dans un certain nombre d’appareils pliables de fabricants comme Oppo s’est considérablement améliorée. Le Fold 3 a un espace entre les deux plis, là où la charnière est placée, tandis que l’Oppo Find N a ses plis qui restent alignés les uns contre les autres. Samsung essaiera sûrement d’implémenter un tel mécanisme dans sa conception de charnière.

