Fuite de la capacité de la batterie du Google Pixel 5a et de plus de détails : voici ce à quoi vous pouvez vous attendre

16 août 2021 16:03:30 IST

La rumeur veut que Google lance le téléphone de milieu de gamme Google Pixel 5a depuis un certain temps déjà. Il y a eu plusieurs rumeurs et fuites concernant le successeur du Pixel 4a, et la dernière fuite de courtoisie Police Android met en lumière plus de détails sur l’appareil.

Google Pixel 5a de nouveaux détails divulgués

Les fuites d’images des composants du Google Pixel 5a envoyées aux ateliers de réparation de téléphones suggèrent que le Pixel 5a sera doté d’un design similaire à celui du Pixel 4a. Il comportera très probablement un module de caméra arrière de forme carrée et un design compact. Un scanner d’empreintes digitales et le logo Google devraient être visibles sur le panneau arrière.

La différence devrait être un bouton d’alimentation nervuré au lieu d’un bouton de couleur pastel et une finition caoutchoutée par opposition au plastique dur vu sur son prédécesseur. Il devrait également comporter une prise audio 3,5 mm placée en haut.

Le rapport révèle en outre que le Pixel 5a sera livré avec une batterie de 4 680 mAh, la plus grande jamais vue sur un téléphone Pixel. Il y a des chances qu’il prenne également en charge les capacités de charge rapide.

En ce qui concerne les autres détails, le Google Pixel 5a devrait être doté d’un écran perforé, un peu comme le 4a. Google est le plus susceptible de lancer les variantes 4G et 5G du Pixel 5a, mais on ne sait pas encore si les deux variantes seront disponibles sur tous les marchés.

L’appareil devrait être alimenté par la puce Qualcomm Snapdragon 765G ou Snapdragon 750G, et devrait être livré avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, similaires aux modèles précédents. Plusieurs améliorations des performances de la caméra, entre autres, seront également susceptibles d’être incluses.

Le Google Pixel 5a devrait être lancé demain, 17 août, selon le rapport. Cependant, Google n’a pas encore confirmé la date de lancement du Pixel 5a.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂