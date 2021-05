Fuite de Google Pixel 6: ce téléphone pourrait appartenir à un héros Marvel ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

Le Google Pixel 6 attirera apparemment l’attention sur lui-même avec un design extrêmement intéressant: apparemment, le fabricant a opté pour un look qui ferait la fierté du super-héros Marvel Cyclops.

Sa marque de fabrique est, comme on le sait, des lunettes distinctives et c’est exactement ce que nous rappelle la conception de l’appareil photo présumé du Google Pixel 6. Je pourrais voir ce que nous entendons par là dans la vidéo ci-dessus cet article ou dans le tweet suivant de Jon Prosser:

On dit que les objectifs du Google Pixel 6 se trouvent dans une barre noire épaisse qui s’étend horizontalement à l’arrière du smartphone. Il s’agit « uniquement » d’images de rendu. Mais selon Jon Prosser, le design est «réel». Il a pu s’en convaincre. Sinon – selon le leaker – il n’aurait pas pensé qu’un look aussi radicalement nouveau possible.

Google Pixel 6 Pro au lieu de Pixel 6 XL

En fait, nous sommes également un peu surpris par le design audacieux. Après tout, les smartphones de Google n’ont pas attiré l’attention dans le passé, mais étaient généralement plutôt démodés. L’argument d’achat numéro un a toujours été l’appareil photo – ce qui pourrait certainement continuer à être le cas. Le Google Pixel 6 semble n’avoir que deux objectifs, mais l’excellent logiciel de caméra de Google devrait une fois de plus tirer le meilleur parti du matériel.

affichage







Huawei P40 Lite

+ BLEU Allnet L 4 Go + 1 Go

+ Montre Huawei Fit (exclusivement pour les clients 45secondes.fr – uniquement ici) Action incurvée! +1 Go de données supplémentaires

Caméra 48 MP 4x AI (Grand angle et ultra grand angle)

Volume de données LTE de 5 Go (avec jusqu’à 21,6 Mbit / s) mensuel / 24 mois: 13,99 €

12,99 au magasin

Et: Le Google Pixel 6 Pro est destiné aux photographes particulièrement exigeants, qui devraient au moins apporter un triple appareil photo – et également faire une apparition dans la vidéo. Malheureusement, Jon Prosser ne sait pas de quel type d’objectifs il s’agit. Il n’avait que des photos des smartphones, pas de fiches techniques.

Quelque chose est arrivé à l’avant aussi

On dit que le Google Pixel 6 Pro est beaucoup plus grand que le modèle standard. Tout comme nous le savons des modèles XL, sur les traces desquels il est susceptible de suivre. Sinon, il n’y a pratiquement pas de différences visuelles entre les modèles. Bien que la conception de la caméra ne plaira probablement pas à tout le monde, le nouvel écran devrait recevoir une large approbation.

Parce que les écrans du Google Pixel 6 et du Pixel 6 Pro devraient marquer avec des bords très étroits et des bords arrondis. Une caméra frontale peut être vue juste en dessous du bord supérieur de l’écran, qui est situé dans un petit trou de perforation. Et: Google installera le capteur d’impression du viseur dans ou sous l’écran.

Il y a quelque temps, il a également été divulgué que le Pixel 6 (Pro) serait alimenté par un chipset de Google – au lieu du processeur Qualcomm commun dans les smartphones Android. Le géant des moteurs de recherche semble avoir de grands projets pour sa gamme de smartphones. Que pensez-vous de la refonte agressive?









accord

Huawei P40 Lite

+ BLEU Allnet L 4 Go + 1 Go

+ Montre Huawei Fit mensuel / 24 mois: 13,99 €

12,99 au magasin