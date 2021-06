Fuite Castlevania Advance Collection, la nouvelle compilation de Konami

Castlevania Advance Collection est divulguée en Australie, qui pourrait contenir les trois jeux vidéo publiés pour la Game Boy Advance.

Il y a des jours où tu te lèves et ils te donnent ce dont le corps a besoin. En l’absence d’un nouvel opus, Konami nous apporte le plus similaire possible. Il est apparu fuite Castlevania Advance Collection et Internet est en feu pour ça. Non sans raison, car par le titre il pourrait s’agir des trois jeux vidéo édités pour la Game Boy Advance.

Les informations proviennent directement de la classification par âge australienne. En théorie, cela signifie que la collection n’est pas loin d’être lancée. L’approbation de sa cote pour un public mature est très récente, il pourrait donc s’agir d’une sortie surprise dans les prochaines semaines.

Il y a peu d’informations confirmées sur le projet. M2 serait chargé de travailler à nouveau sur les ports, comme il l’a fait avec la Castlevania Anniversary Collection en 2019, qui comprenait six classiques compilés de la saga. Nous pouvons ajouter que deux autres grands, Rondo of Blood et Symphony of the Night, sont également disponibles dans du matériel moderne.

Tout cela indique un renouveau moderne de la franchise, quelque chose de plus que reconnaissant aux côtés de la fantastique série Netflix.

Nous n’avons aucune garantie quant aux livraisons qui seraient incluses dans la collection Castlevania Advance. La vérité est que, de nom, il est logique de penser qu’il y aurait trois jeux vidéo bien spécifiques : ceux sortis pour la Game Boy Advance. Castlevania: Circle of the Moon, Castlevania: Harmony of Dissonance et Castlevania: Aria of Sorrow seraient les dictons.

Après cela, il reste à se demander si nous verrons également certains des titres à publier tels que 3D, Nintendo DS et même des oubliés comme Castlevania Legends. Quoi qu’il en soit, c’est une nouvelle fantastique que nous puissions profiter de ces jeux s’ils sont publiés. Le plus proche de pouvoir les acheter serait le Wii U eShop, après tout.