Fuga de Reinas : le nouveau film avec Martha Higareda et Paola Núñez qu’il FAUT VOIR sur NETFLIX

Netflix

On vous dit de quoi parle le nouveau film comique mexicain qui arrivera sur Netflix.

© Netflix – Martha HigaredaFuga de Reinas est l’une des prochaines versions de Netflix

Marthe Higareda et Paola Nuñez Ce sont deux des actrices les plus connues à la télévision et dans le cinéma mexicain, mais elles ont également connu le succès à Hollywood et maintenant ils sont ensemble dans évasion des reinesun film de Netflix qui est sur le point de sortir et qui vous fera sûrement rire.

Le film suit quatre amis, qui se connaissent depuis toujours et décident de faire un voyage pour se retrouver, mais non seulement l’aventure et le rire les attendent, mais aussi des dangers insoupçonnés.

synopsis officiel de évasion des reines: »Après quelques déceptions et quelques verres, quatre amis de toujours décident impulsivement de faire le roadtrip de leur vie, laissant derrière eux leur routine et leurs maris. En chemin, ils trouveront des aventures très intéressantes et parfois même dangereuses.« .

+ Quel est le casting de Fuga de Reinas et quand a-t-il sa première ?

évasion des reines sera diffusé le 14 avril sur Netflix. Les stars du cinéma Marthe Higareda, qui a écrit et produit cette comédie. De plus, ils sont dans la distribution, Paola Nuñez, Claudia Pineda, Alejadra Ambrossi, valeria vera et Ricardo Muñozentre autres.

Le film a été réalisé par Jorge Macayaqui est connu pour des projets comme Je rêve dans une autre langue (2017), La tête de Joaquin Murrieta (2023), Mal (2022), Valentino, tu peux être ton propre héros ou méchant (2022), amour malade (2022) et Choses impossibles (2021), entre autres.

