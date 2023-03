Fuego contra Fuego 2 aurait un casting de luxe : Ana de Armas, Adam Driver et Austin Butler

Cinéma

Le livre de la deuxième partie de l’emblématique Fuego contra Fuego est disponible et un nouveau film basé sur ce roman aurait un casting de luxe comme l’original.

©GettyFeu contre Feu 2

Feu contre feu est un excellent thriller d’action où un groupe de braqueurs de banque professionnels affronte la police de Los Angeles avec un piment très particulier : les protagonistes sont Robert De Niro et Al Pacinotandis que la réalisation du film emblématique était dirigée par le talentueux cinéaste michel mann qui en 2022 a lancé avec Meg Gardiner le roman de la suite de cette histoire captivante.

« C’est une nouvelle histoire qui couvre les premières années de la vie des personnages de Fuego contra Fuego et c’est aussi une suite qui nous introduit à leur avenir. C’est l’avant et l’après du film, commençant un jour après la fin du film original avec un Chris Shiherlis désespéré essayant de s’échapper de Los Angeles. » Le réalisateur de la première entrée a décrit la nouvelle intrigue qui comprendrait, comme l’original, un casting de luxe.

Une suite très ambitieuse

Apparemment, les acteurs qui feraient partie de Feu contre Feu 2 ils sont Ana de Armas, Adam Driver et Austin Butler avec le retour de Al Pacino prêtant le corps à l’infatigable détective de la police de Los Angeles, Vincent Hanna, qui dans le premier film a réussi à survivre à sa rencontre avec le personnage de Robert De Niro, Neil McCauley, mort dans l’affrontement entre le traqué et le poursuivant.

Le synopsis officiel du nouveau roman se lit comme suit : «En 1988, sept ans plus tôt, Neil McCauley, Chris Shiherlis et le reste du gang se sont frayé un chemin le long de la côte ouest, de la frontière mexicaine et enfin de Chicago; ils gagnent énormément d’argent et vivent à la limite. Le détective des homicides de Chicago, Vincent Hanna, un homme qui n’a pas accepté son passé, remplit sa vocation : traquer une bande de cambrioleurs ultraviolents. Pendant ce temps, les retombées des coups de McCauley et la poursuite d’Hanna auront des répercussions inattendues dans un complot parallèle tout au long des années après Fire on Fire. »

Jusqu’au moment michel mann et les acteurs mentionnés comme le casting probable du film Feu contre Feu 2 Ils n’ont pas confirmé cette information mais il y aura sûrement des nouvelles de ce projet attendu dans peu de temps. Pendant ce temps, vous pouvez profiter de la bande originale, Feu contre feusur les plateformes de streaming suivantes : Netflix, Prime Video, Star+, HBO Max et Movistar Play.

