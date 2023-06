FUBAR d’Arnold Schwarzenegger renouvelé pour la saison 2 sur Netflix

Linnea Couette 300x300 cm 4 saisons FINLANDE garnissage naturel duvet de canard 180+300 = 480 g/m2

COUETTE FINLANDE 300x300 CM 4 saisons Vous cherchez une couette double pour plus de liberté et de confort ? La collection FINLANDE 4 saisons avec son garnissage naturel duvet de canard en 180+300 = 480 g/m2 sera idéale pour affronter toutes les saisons. La couette FINLANDE double se compose d'une couette tempérée 180g/m2 et d'une couette chaude 300g/m2 reliables entre elles grâce à ces 6 liens. Une fois les 2 couettes associées, vous obtiendrez une couette très chaude de 480g/m2. Couette modulable, alliance de la légèreté et la respirabilité pour un équilibre entre chaleur et confort, avec un garnissage gonflant et une enveloppe 100% coton qui laisse passer l'air pour une régulation parfaite de la température et pour éviter toute transpiration en ajustant les couettes suivants les saisons. Garnissage anallergique et antibactérien. Couette, garnissage naturel duvet de canard 85% pur duvet de canard blanc neuf, 15% plumettes, enveloppe percale 100% coton blanc et piquage damiers + housse de transport cristal. La collection FINLANDE est fabriquée en France. Une couette garnissage naturel est un article avec une durée de vie qui est supérieure à celle du garnissage synthétique. Si le garnissage naturel peut provoquer des allergies chez certaines personnes, il ne faut pas oublier que les progrès réalisés pour le traitement des plumes et duvets permet d'offrir aujourd'hui des produits propres. Tous les garnissages sont lavés avec un traitement anti-moisissure et anti-allergique puis sont stérilisés avant d'être triés. Une couette garnissage naturel bien entretenue vous tiendra compagnie pendant environ 10 ans. Côté technique : Matière enveloppe : percale 100% coton blanc, tissage 91 fils/cm2 Garnissage : canard blanc neuf avec 85% duvet, 15% plumettes Grammage : 180+300 = 480 g/m2 Indice de chaleur : 4 saisons Finition : piquage damiers, ourlet 4 côtés et 6 petits liens Forme rectangulaire Dimensions 300x300 cm Poids de l'ensemble ~6000 g Couette vendue à l'unité Livré sous housse de transport cristal avec fermeture zippée Fabriqué en France Les plus du produit : Une couette naturelle épaisse et très chaude pour l'hiver, avec un garnissage naturelle en duvet et plumettes de canard qui offre une chaleur accrue et un gonflant naturel, et une enveloppe en percale de coton de qualité pour une longévité accrue de la couette. Belle couette pour les 4 saisons, épaisse et très chaude pour l'hiver, avec un garnissage naturelle en duvet et plumettes de canard qui offre une chaleur accrue et un gonflant naturel, et une enveloppe en percale de coton de qualité pour une longévité accrue de la couette. Finition piquage damiers pour une meilleure chaleur et qui vous assure la stabilité absolue de votre garnissage pendant toute la durée de la vie de votre couette. Une collection avec du duvet et plumes soigneusement sélectionnés lavés et stérilisés selon les normes les plus strictes; Un taux de graisse compris entre 0,5 et 1, un taux de turbidité supérieur à 350 mm,...