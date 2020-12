Frustré Francis Ngannou lutte pour la motivation de l’entraînement

Le meilleur prétendant au titre des poids lourds de l’UFC, Francis Ngannou, exprime à nouveau sa colère face à l’impasse dans la course au titre. Pour cette raison, il a parlé à MMAFighting de ses propres problèmes de motivation et de son avenir incertain pour une nouvelle affectation dans la cage.

« Je veux juste me battre à nouveau bientôt. Cela fait sept mois depuis ma dernière apparition et je ne sais pas exactement quand mon prochain combat aura lieu », a déclaré le challenger numéro un à MMAFighting.

Pour Ngannou, qui a réussi à gagner prématurément ses quatre dernières apparitions au premier tour en éliminant, une situation très insatisfaisante. Après une tentative infructueuse d’arracher le titre à Stipe Miocic en janvier 2018 et une défaite aux points contre Derrick Lewis, le « Predator » semblait être en pleine forme. En seulement 2 minutes et 42 secondes ensemble, il a surclassé les combattants de haut rang Blaydes, Velasquez, dos Santos et Rozenstruik, les a désactivés et s’est placé de manière impressionnante en tant que meilleur challenger dans un autre combat pour le titre.

La scène des poids lourds en général souffre actuellement massivement de la trilogie entre l’actuel tenant du titre, Stipe Miocic et Daniel Cormier. En plus de défendre l’or de Cormier contre Derrick Lewis fin 2018, aucun challenger n’a eu l’occasion de se battre pour le titre depuis deux ans et demi. Une situation très insatisfaisante, comme le pense également Ngannou, 34 ans.

« Quand vous êtes un aspirant combattant, vous voulez être un prétendant au titre. Si vous en êtes un, vous voulez vous battre pour être un champion. En ce moment, les challengers poids lourds ne savent pas pourquoi ils se battent. Pour ceux qui combattent, c’est Evidemment. Quant à moi, je ne me bats même pas, je ne peux même pas oser dire que je me bats », a déclaré le Camerounais, exprimant sa frustration face à l’avenir incertain.

À l’origine, Ngannou s’attendait à rencontrer à nouveau Miocic à la fin de l’année après avoir terminé la trilogie contre Cormier par une victoire. « J’attendais Stipe contre DC, qui a eu lieu en août. Je m’attendais en fait à un combat quatre mois plus tard en décembre, ou en janvier au plus tard. C’est pourquoi je suis revenu du Cameroun après. »

Le long temps d’attente et l’arrêt qui en résulte dans la division des poids lourds sont dus notamment aux blessures de Miocic et aux retards dus à Corona, mais cela ne change pas les circonstances générales. « Il est très difficile de trouver de la motivation. Même si vous vous entraînez et que vous n’êtes pas motivé, c’est très difficile », a poursuivi le Ko-King.

Ngannou a également appelé à l’introduction d’un titre provisoire pour ses précédentes apparitions afin de rendre le temps d’attente un peu plus attrayant. Reste à savoir quoi et surtout quand quelque chose sera officiellement annoncé par rapport au règne de la division poids lourd. En tout cas, Francis Ngannou ne se fera pas attendre longtemps.

