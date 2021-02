Fruit of Covid, la semaine sera beaucoup d’angoisse

La semaine du 1er au 7 mars sera marquée par une grande évolution spirituelle. Cependant, nous vivrons des moments de grande angoisse qui peuvent conduire à de mauvaises actions.

Le temps est de réfléchir avant d’agir et de commencer à écouter davantage les gens qui vous entourent. Parfois, nous devons aussi écouter ce que les autres ont à dire.

C’est ce que révèlent les cartes de Tarot, selon les interprétations suivantes:

La Purification 72 – Vous passez par un nettoyage majeur dans votre vie, en éliminant tout ce qui est négatif et en vous débarrassant des liens du passé.

L’Impératrice 3 – Votre côté spirituel devient de plus en plus fort et avec cela vous revenez créer des bases solides dans la vie, en recréant votre propre histoire. Se montrer être une personne forte et capable de prendre tout ce qui arrive à ce moment-là.

L’échange 30 – C’est votre moment de beaucoup de communication et d’échanges avec l’environnement dans lequel vous vivez. Il est temps de montrer la croissance que vous avez acquise à ce moment-là.

L’inattendu 27 – De nombreuses surprises vous attendent en ce moment. Votre esprit s’emballe et vous pouvez abuser de vos mots impulsifs. Il a le sentiment que les choses peuvent changer rapidement et il n’est pas en mesure d’y faire face.

Le Conseil 51 – Des conseils avisés sont donnés en ce moment, mais vous devez également savoir quand écouter et ne pas agir de manière imprudente envers les autres autour de vous.

