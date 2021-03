Frozenheim nous emmène à la gestion des terres nordiques

Que la fièvre viking ne s’atténue pas. La bande-annonce de Frozenheim nous donne envie de jouer un RTS se déroulant dans les lointains pays nordiques.

Les Vikings sont à la mode. Il existe déjà d’innombrables jeux qui s’inspirent de ce thème et sont arrivés ces derniers mois. Maintenant, voyant le Remorque FrozenheimNous comprenons qu’un nouveau candidat se joint à la bataille avec l’intention de répéter le succès d’œuvres comme Valheim, qui balaient de leur accès anticipé.

Ce titre parle d’un jeu de stratégie dans lequel cornes et haches vont de pair avec une touche plus tactique que d’habitude.

Le jeu est développé par Hyperstrange, un studio basé à Varsovie, en Pologne. Sa mission est d’amener les joueurs à explorer et à conquérir le nord gelé, dans le but de construire et d’agrandir des colonies pour devenir un leader digne.

Comme le Valheim précité, ce travail prépare son atterrissage en Early Access via Steam. Où il a l’intention d’être disponible à partir du 20 mai 2021.

Frozenheim ramènera les joueurs à l’époque des célèbres sagas Viking. Ils seront pleins de trahisons et de déloyauté qui bougeront et rempliront l’intrigue du jeu de sang. Dans un premier temps, nous serons bannis de notre lieu d’origine avec l’idée de chercher un nouveau foyer pour un clan que nous devons soutenir pour qu’il soit fidèle.

Pour cela, vous devez vous occuper de tous les aspects de la colonie afin de protéger les gens du froid et de la faim.

Par conséquent, il sera nécessaire de construire des villes. Nous utiliserons les failles dans vos outils de gestion et vos arbres de progression. Ceux-ci grandiront au fur et à mesure que le lieu pourra être agrandi et transformé en une vraie ville. Le clan doit chasser, pêcher et cultiver de la nourriture au fil du temps.

Et bien sûr aussi envoyer des raids à pied ou en drakkars pour que l’influence du clan augmente, toujours avec soin des ennemis.