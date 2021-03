Frozenheim entre en accès anticipé à Steam le 20 mai 2021

De l’éditeur Hypserstrnage et du développeur Paranoid Interactive, vient une expérience unique sur le thème nordique comme Frozenheim entre dans vapeur Accès anticipé. Ce titre est un RTS et un constructeur de villes qui plongera les fans plus profondément dans la mythologie nordique que jamais. Le titre sera d’abord sur PC, mais aucune information n’a été publiée concernant les futurs ports.

Les joueurs peuvent voyager dans le temps jusqu’à l’époque des Vikings. Ici, ils se battent pour apporter à leur clan nourriture, sécurité et gloire. Construisez une colonie, protégez-les du froid et de la famine et essayez d’accéder au pouvoir à l’époque des Vikings. Ce n’est pas une quête facile, mais elle peut être gratifiante pour ceux qui réussissent à cultiver des civilisations.

Entrez dans un constructeur de ville nordique unique et serein avec un système de gestion élaboré. Ce jeu combine des mécanismes de construction de villes avec des combats RTS permettant aux joueurs de construire et de survivre dans un environnement de vélo. Naviguez et explorez la terre en conquérant les villages voisins et gagnez votre place à Valhalla.

Les joueurs commencent en bas avec un village cycliste à l’état brut. Construisez-le dans un puissant fort et demandez à votre peuple de chasser, de pêcher et de chercher de la nourriture. Au fur et à mesure que vous progressez lentement, le jeu deviendra plus difficile à mesure que vous combattrez les saisons et que vous vous battez pour votre survie.

Explorez les fjords de Midgard en attaquant d’autres villages et en embarquant dans vos drakkars. Ce jeu est un jeu d’honneur, et pour gagner la faveur d’Asgard, vous devez risquer la vie de votre peuple.

Le jeu est graphiquement beau car Frozen North est présenté dans de superbes graphismes haute définition. Chaque saison apporte de nouvelles difficultés mais aussi une nouvelle beauté au monde autour de votre tribu. Profitez-en avec le mode photo tout en essayant de rendre Odin fier.

Le jeu a une vision unique du genre RTS car il ouvre le combat de manière crédible. Plutôt que de traiter les statistiques des unités, le combat semble être conduit de la même manière par le hasard que par les nombres. Chaque soldat combat à ses capacités maximales et chaque bataille pourrait facilement basculer en fonction des décisions prises.

Dans l’ensemble, il s’agit d’un excellent mélange de thèmes qui se traduit par une expérience de survie approfondie au niveau de la ville. Les fans du genre RTS apprécieront certainement l’opportunité de conquérir une fois de plus au pays de Midgard.

Ce titre a des conflits, des armes, des morts et des blessures. Malgré cela, c’est toujours un titre bien équilibré et serait bon pour un public adolescent ou plus âgé. Les jeunes enfants peuvent apprécier ce titre, mais son approche réaliste des conflits pourrait déranger certains publics.

Frozenheim prévoit un lancement le 20 mai 2021 pour Vapeur Accès anticipé.