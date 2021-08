Frostpunk 2 annoncé – Frostpunk est également actuellement gratuit pour jouer sur Steam

Frostpunk 2 a été annoncé. Après une longue et réussie course, avec plusieurs DLC et apparitions sur Game Pass, Frostpunk obtient une suite. Et les choses ont changé. Sorte de.

La glace est toujours là. Bien sûr. Mais les habitants de votre ville gelée sont allés au-delà des machines à souffler du charbon, et maintenant tout repose sur le pétrole. Découvrez la bande-annonce ci-dessous.

Développé et publié par studios 11 bits, Frostpunk 2 est une suite directe du Frostpunk primé et de ses divers DLC. Le jeu se déroule 30 ans après les événements du premier jeu.

Les citoyens de Frostland sont allés au-delà du charbon et ont tourné leur attention vers la récolte des ressources les plus riches de la terre, à savoir le pétrole.

Considéré comme le succès énorme et durable de Frostpunk, il n’est pas surprenant que les studios 11 bits se soient étendus à une équipe de plus de 70 personnes. Frostpunk 2 est susceptible d’être un jeu beaucoup plus vaste, avec des mécanismes plus étoffés et des événements d’histoire encore plus convaincants.

Jakub Stokalski, le co-réalisateur du jeu, a ceci à dire sur l’officiel Fumer page:

« Ce que nous visons à offrir aux joueurs est une expérience qui va bien au-delà de celle du Frostpunk original. Avec une équipe toujours en croissance de près de 70 personnes, nous avons plus de main-d’œuvre disponible pour nous concentrer sur tous les aspects du jeu, de l’échelle, la valeur de production et la qualité de l’UX, mais notre ambition est de faire plus qu’un simple suite. »

C’est une nouvelle excitante pour les fans du jeu original. Sorti pour la première fois en 2018, Frostpunk a reçu trois extensions de contenu majeures, The Rifts, The Last Autumn et On The Edge, chacune augmentant en portée et en échelle.

Chacun des DLC était à un prix raisonnable et a beaucoup ajouté à la saveur et à la complexité du jeu. Si les développeurs peuvent s’appuyer sur ce qu’ils ont accompli au cours des trois dernières années, Frostpunk 2 pourrait bien surpasser son prédécesseur.

La question principale du jeu est fondamentalement différente de celle de son prédécesseur : vous avez survécu à l’apocalypse… que se passe-t-il ensuite ? Il y aura plus de chaos avant que l’humanité ne s’installe, c’est sûr. Les travailleurs se soulèvent, les citoyens se rebellent, les gens se figent. C’est Frostpunk.

Il n’y a pas encore de date de sortie officielle pour Frostpunk 2. Selon PCGamer, Stokalski a déclaré que le jeu était encore « très tôt dans le développement », et qu’il n’y a même pas encore eu une année de sortie du moment où les fans pourraient s’attendre au jeu.

Cette bande-annonce est juste pour dire : oui, nous vous entendons. Nous faisons un autre Frostpunk. Et ça me va très bien.