FromSoftware à partager 15 minutes d’Elden Ring Gameplay demain

Tous les regards seront tournés vers Elden Ring demain alors que FromSoftware confirme qu’il partagera 15 minutes de jeu avant un test réseau fermé le week-end prochain. Le dévoilement prévu commencera à 14h GMT / 7h PT / 10h HE le 4 novembre 2021, confirme un tweet du développeur. Vous pourrez regarder sur YouTube et Twitch, et nous ne manquerons pas de partager le clip ici même sur le site immédiatement après coup. Les sous-titres seront disponibles sur le flux YouTube.

Bien sûr, si vous avez fait attention, ce ne sera pas la première fois que nous verrons Elden Ring en action depuis qu’un clip de gameplay d’environ 27 secondes a été divulgué récemment. Il montrait simplement le protagoniste en train de sauter avec de la musique ambiante et une boussole à l’écran. Rien de bien excitant, mais nous nous attendons à ce que la vitrine de 15 minutes de demain soit bien meilleure.

Rejoignez-nous pour un aperçu de 15 minutes de #ELDENRING gameplay le 4 novembre à 15h00 CET/7h00 PDT Youtube : https://t.co/yNnvFmV3ky

Twitch : https://t.co/jFFOwDSEfr – ANNEAU ELDEN (@ELDENRING) 3 novembre 2021

Ce qui suit ensuite est le test de réseau fermé. Nous couvrons chaque détail dans notre Bêta fermée d’Elden Ring : dates, heures et comment jouer guide, alors cliquez sur le lien pour plus d’informations sur l’accès à cela. Serez-vous en accord? Soyez excité dans les commentaires ci-dessous.